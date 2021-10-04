Польские пограничники обнаружили у белорусской границы муляж бомбы 2 4.10.2021, 18:21

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Фотофакт.

На польско-белорусской границе у поста польских пограничников Новый Двор кто-то оставил муляж бомбы, который состоял из часов и прибора с проводом, сообщает польская пограничная служба.

Как сообщают польские пограничники, был найден предмет из которого торчали кабели, там же были часы с повторяющимся звуковым сигналом. Все это должно было создать иллюзию, что на границе находится бомба.

После проверки оказалось, что это муляж.

Напомним, раннее в Польше заявляли про «провокации белорусских силовиков».

Министр национальной обороны Мариуш Каминский говорил, что польских военных пытаются провоцировать.

— Если белорусский солдат целится в нашего солдата из автомата, перезаряжая его, наш может подумать, что сейчас раздастся выстрел. Пока этого не случилось. […] В солдат, которые устанавливают заграждения на границе, бросают петарды, оставляют подозрительные пакеты. Когда сделавший это белорусский солдат быстро убегает, то можно предположить, что произойдет взрыв. С такими ситуациями мы сталкиваемся каждый день.

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