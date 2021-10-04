В Литве задержали две партии белорусских сигарет 4.10.2021, 18:53

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Соседи Беларуси продолжают борьбу с контрабандой Лукашенко.

Литовские таможенники задержали два партии белорусских сигарет: одну пытались ввезти в Литву из России, вторую – из Беларуси.

30 сентября сигареты нашли в «пустой» фуре, которая въезжала в Литву из Калининградской области При осмотре таможенники заметили, что полуприцеп внутри выглядит меньше по размеру, чем снаружи. Выяснилось, что в нем был оборудован тайник, в котором были спрятаны почти 67 тысяч пачек белорусских сигарет Minsk Capital и NZ Gold. Их стоимость оценивается в более 236 тысяч евро, сообщает литовская таможня.

Еще одну партию сигарет задержали 29 сентября в пункте пропуска «Лаворишкес». Гражданин Беларуси за рулем грузового автомобиля сказал, что едет в Литву пустым, чтобы забрать груз. Автомобиль просканировали и нашли тайники в полу, а них – почти 42 тысячи пачек сигарет NZ Gold. Их стоимость превышает 157 тысяч евро.

В обоих случаях начаты досудебные расследования.

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