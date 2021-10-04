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Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть

  • 4.10.2021, 19:16
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Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть

Постановление вступило в силу 1 октября.

Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 1 октября. Это предусмотрено постановлением совета министров от 30 сентября, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Экспортные пошлины на сырую нефть, мазут, битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты снизилась на 1,8 доллара за тонну до 62,8 доллара за тонну, на прямогонный бензин – на 1 доллар до 34,5 доллара за тонну, на товарные бензины, дизтопливо, легкие и средние дистилляты, смазочные масла – на 0,5 доллара до 18,8 доллара за тонну.

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