Как сын Виктора Шеймана тайно добывает золото в Зимбабве 6 4.10.2021, 19:29

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Расследование.

В марте 2018 года Виктор Шейман (тогда — управляющий делами Лукашенко) побывал с очередным визитом в Зимбабве. Тогда же был подписан договор с министром горнодобывающей промышленности Уинстоном Читандо о создании совместной горнодобывающей компании.

Компания называлась Zim Goldfields. Чем она занималась и кому приносила прибыль? Какое отношение к ней имеет Сергей Шейман — сын Виктора Шеймана? Всё это в расследовании литовского центра Siena, OCCRP и “Белсат”, проведённом при содействии Еврорадио.

Погребённые заживо

Власти обеих стран не делали из создания компании события, и СМИ не придали этому значения. Zim Goldfields так бы и работала тихо и незаметно, если бы не случилась катастрофа.

В ноябре 2020 года китайская компания, прибывшая на участок, начала закапывать заброшенные золотоносные шахты в районе Мутаса. Вдруг оказалось, что шахты не так уж и заброшены. Десять местных чёрных копателей случайно оказались погребены заживо. Было найдено лишь два тела, остальных так и не вытащили.

По информации Центра управления природными ресурсами Зимбабве (CNRG), участок принадлежал “белорусской компании Zim Goldfields”, а разработкой территории занималась нанятая по субподряду китайская компания Zhondin Investments (в других источниках Zhong Jin Investments). Родственникам двух найденных золотодобытчиков выплатили компенсации в размере $955.

Эта новость и упоминание об уплате налогов в районе Мутаса — единственные появления белорусской горнодобывающей компании Zim Goldfields в открытых источниках.

Золотые поля на Сейшелах

Как узнали журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, совместное предприятие под названием Zim Goldfields было создано в апреле 2018 года. 30% доли в нём получила государственная корпорация ZMDC, которая контролирует горнодобывающий сектор Зимбабве и инвестирует в него, а 70% — британская фирма Midlands Goldfields Limited. Её основал житель Лондона Роберт Майкл Фридберг (Robert Michael Friedberg).

Благодаря самой массовой в истории утечке данных из офшоров, которая получила название Pandora Papers, удалось выяснить, что Фридберг действует в интересах сейшельской компании Midlands Goldfields Foundation. Эта компания была основана в декабре 2017 года белорусскими бизнесменами Александром Зингманом и Сергеем Шейманом — сыном Виктора Шеймана. Доли были распределены 50 на 50.

Сергей Шейман — личность не публичная и официально с действующими белорусскими властями не связанная. Ранее из расследований стало известно, что сын Виктора Шеймана ведёт бизнес с бывшим генералом ФСБ, приближённым к российскому руководству.

Но в марте 2018 года Шейман-младший вместе с отцом посетил Зимбабве — в качестве “советника” правительственной делегации. И — да! — именно во время этого визита было подписано соглашение о создании Zim Goldfields, одним из собственников которой он стал.

По итогам этой поездки Виктор Шейман на докладе у Александра Лукашенко заявил, что для Беларуси представляет большой интерес добыча полезных ископаемых в Зимбабве: “Африка интересна тем, что там действительно очень много полезных ископаемых, которые как воздух нужны нашей экономике. Никто не собирается сотрудничать забесплатно. Если у них нет денег, они готовы рассчитываться полезными ископаемыми. Это нас устраивает”.

Самые разные бизнесы

Уже в мае 2018 года Zim Goldfields получила несколько специальных грантов на добычу золота в Зимбабве. Для проведения работ компания наняла тогда ещё частно-государственную белорусскую компанию “Белгеопоиск”. На момент создания совместного предприятия “Белгеопоиск” принадлежал “Белзарубежторгу” Управделами Таракана и компании “Глобалкастом”.

Сейчас “Белгеопоиск” принадлежит только “Глобалкастом-менеджмент”. Один из владельцев последней — Евгений Жовнер — подписывал документы по созданию Zim Goldfields. В других документах он указан как один из директоров горнодобывающей компании.

Евгения Жовнера внутри компаний называют доверенным лицом Виктора Шеймана. По информации, полученной из неформальных источников, он работал в Управлении делами президента. Также он успел поработать заместителем директора “АСБ Лизинг” (дочерней компании Беларусбанка), на “Мотовело” и в совете директоров Паритетбанка, ныне купленного Саидом Гуцериевым, сыном Михаила Гуцериева.

Среди представителей Zim Goldfields на должности главного операционного директора замечен белорус Дмитрий Красильников. Это сын владельца компании “БелАсептика”. Согласно его профилю на Linkedin, он трудоустроился в компанию в мае 2018 года, до этого работал в Технобанке, Нацбанке, в компании отца и других местах. Обучался в британском университете Крэнфилда.

Семья Дмитрия не чурается связей с властями. Его отец, Андрей Красильников, в предвыборный период 2020 года проводил встречу доверенного лица Александра Лукашенко гендиректора “Беларуськалия” Ивана Головатого с трудовым коллективом “БелАсептики”. Сам Дмитрий успел разругаться с отцом из-за акций на компанию, что вылилось в долгий судебный конфликт. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться самому Лукашенко — и поручить главе Миноблисполкома Александру Турчину разрешить конфликт собственников.

Везде силовики

“Белгеопоиск” был создан в 2016 году как частно-государственная компания. Изначально он собирался заниматься разведкой и разработкой добычи янтаря в Беларуси. Но этот бизнес оказался нерентабельным.

Сейчас “Белгеопоиск” занимается геологической разведкой недр в других странах. Их геологи в сопровождении собственной “службы безопасности” постоянно отправляются в командировки как минимум в одну африканскую страну — Зимбабве. Были командировки и в другие страны, например в Южный Судан, но там, похоже, ничего не получилось. В “службе безопасности” компании работают отставники белорусских силовых ведомств. При этом официально трудоустроено в компанию лишь несколько человек — это следует из данных, полученных от “Кибер-Партизан”.

Один из них — бывший спецназовец Евгений Чанов. Он попал в поле зрения СМИ как первый директор созданной в 2020 году частной охранной компании “ГардСервис”. Именно через него Еврорадио в одном из предыдущих расследований смогло связать первый белорусский ЧОП с Управделами Лукашенко. Сейчас “ГардСервисом” владеет соратник Виктора Шеймана Александр Метла, директор “Линии Сталина” и руководитель фонда “Память Афгана”.

Как стало известно Еврорадио от источников, близких к Zim Goldfields и “Белгеопоиску”, основные решения по второй компании — в том числе и вопросы финансирования — принимаются назначенными из силовых структур и Управления делами Лукашенко “советниками” — среди которых назывались Евгений Жовнер и Александр Романовский.

С августа 2020 года Жовнер и Романовский, а также Антон Новик владеют компанией “Глобалкастом-менеджмент”. Директором значится Валерий Михайлов — он выходец из МВД.

Антон Новик — член президиума Белорусской федерации дзюдо, сын полковника милиции, доцента Академии МВД и известного самбиста Антона Юльяновича Новика. А ещё он, по информации из неформальных источников, служил в в\ч 01549, или, проще говоря, — работал в Службе безопасности Лукашенко.

Последний собственник — Александр Романовский. О нём мало что известно. Согласно источнику, близкому к Zim Goldfields и “Белгеопоиск”, он тоже выходец из силовых органов. Вероятнее всего — КГБ. Сейчас он владеет долей в компании “ЮРАНЭКС-безопасность”, зарегистрированной в июне 2020 года. Его партнёром по бизнесу является бывший пресс-секретарь КГБ Дмитрий Побяржин.

Также совладельцем “ЮРАНЭКС-безопасность” является “Клуб большого спорта”, который занимается “поддержкой программ развития физической культуры и спорта в Беларуси”. 66,7% компании принадлежит Александру Чорнийчуку — замдиректора Федерации хоккея на траве, 33,3% — Кристине Летяго. Её муж Максим — директор этой компании.

Междусобойчик для своих

В декабре 2018 года местные власти нашли нарушения на одной из площадок, выделенной Zim Goldfields. А в 2021 году правительство Зимбабве запретило разработку в руслах рек. Кроме того, не пропала проблема с нелегальными золотодобытчиками — всё это вынудило компанию прекратить работы на участке около Пенхалонга в районе Мутаре — на одном из нескольких участков, где ей было предоставлено право добывать золото.

Впрочем, локальные проблемы не мешают Zim Goldfields продолжать работать в других регионах Зимбабве.

Благодаря глобальным сливам данных, Panama Papers и “Кибер-Партизанам” мы теперь знаем, кто и через какие прокладки владеет белорусским горнодобывающим бизнесом в Зимбабве. Это бывшие силовики из различных ведомств (Новик, Романовский, Чанов, Михайлов и другие). Выходцы из Управделами президента — тот же Жовнер. Друзья и партнёры Виктора Шеймана — Александр Зингман и Александр Метла. Дети крупных белорусских чиновников и бизнесменов — Сергей Шейман и Дмитрий Красильников.

Когда вы в следующий раз услышите, что Беларусь добывает золото в Африке — делайте поправку на то, что в сложной схеме везде свои люди. А деньги выводятся через офшоры.

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