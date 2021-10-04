Россия резко сокращает расходы на космос 6 4.10.2021, 19:52

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Прибыль Роскосмоса рухнула в 42 раза.

Правительство России заложило в проект федерального бюджета на 2022-24 гг резкое сокращение финансирования космической отрасли.

Общий объем ассигнований на государственную программу «Космическая деятельность России» в следующем году будет урезан на 40,3 млрд рублей, до 210,2 млрд, следует из пояснительной записки к проекту закона о бюджете, опубликованной в единой базе ГосДумы, передает finanz.ru.

Секвестр космического бюджета на 16% относительно 250,6 млрд рублей, заложенных в бюджет-2021, задуман не как разовая акция, а как решение на всю предстоящую трехлетку.

В бюджете-2023 финансирование космической госпрограммы составит 209,6 млрд рублей, а через год - 209,8 млрд.

Под нож, согласно материалам Минфина, пойдут, в частности, расходы на «осуществление производственно-технологической деятельности в космической отрасли»: с 20,7 млрд рублей в этом году они сокращаются до 16,7 млрд в следующем, а затем практически обнуляются в 2023-24 гг (0,4 млрд рублей).

Федеральную целевую программу «Развитие космодромов» решено уменьшить на четверть - с 48,5 до 35 млрд рублей.

Расходы по Федеральной космической программе России на 2016-2025 гг сокращаются на 14% - с 130,5 до 112,3 млрд рублей.

На страховании рисков при запусках и испытаниях космических аппаратов бюджет намерен сэкономить 6-кратно: под эти цели в 2022 году заложено 659 млн рублей против 4,6 млрд в текущем.

Расходы на научные исследования и разработки в космосе - около 1 млрд рублей в текущем году - в рамках госпрограммы обнуляются. Их решено перенести в программу научно-технического развития объемом более триллиона рублей на следующий год.

29 сентября президент России Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли, в ходе которого раскритиковал невыполнение поручений по долгосрочным целям в этой сфере.

«Весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа. Однако это не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом», - заявил Путин.

Он также добавил, что необходимо повышать и надежность российских ракет и осваивать следующее поколение носителей, поскольку конкуренция на мировом рынке космических пусков растет.

В прошлом году, согласно отчетности, «Роскосмос» не выполнил около трети целей государственной космической программы - 30 из 83.

Наиболее плачевно обстояли дела с программой развития космодромов, где из 26 мероприятий «Роскосмос» реализовал только 8. По Федеральной космической программе на 2016-2025 годы провалены почти половина целей - 10 из 18. Наибольший уровень выполнения у программы ГЛОНАСС - 16 из 20 мероприятий.

Негативное влияние на выполнение целей оказали пандемия, уменьшение ресурсного обеспечения мероприятий, а также «санкции на поставку комплектующих для ракетно-космической техники», объяснил замгендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников.

Чистая прибыль госкорпорации упала в 42 раза - с 12,5 млрд до 292,6 млн рублей.

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