Оппозиция в Грузии легко не сдастся 1 Сергей Маркедонов

4.10.2021, 20:07

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Сергей Маркедонов

Саакашвили из эмигранта превращается в фактор внутренней политики.

В начале октября 2021 года грузинские политики, представляющие и власти, и оппозицию, похоже решили продемонстрировать "городу и миру" готовность выполнять данные ими обещания. Экс-президент Михаил Саакашвили семнадцать раз предрекал свое возвращение на историческую родину. Но в канун муниципальных выборов он, наконец, сдержал свое слово. Ираклий Гарибашвили, глава грузинского кабмина также не раз говорил, что в случае возвращения Саакашвили он будет задержан, а затем и арестован.

Итак, в постсоветской истории Грузии создан прецедент. После распада СССР бывало так, что президентов этой республики свергали (казус Звиада Гамсахурдиа), вынуждали уйти в отставку на волне народных протестов (история Эдуарда Шеварднадзе). Сам Саакашвили покинул свой пост по итогам выборов. Занимать президентский пост в третий раз подряд он не мог согласно Конституции, а реформа основного закона, затеянная для возможной пересадки в кресло премьера, завершилась тем, что кабмин по итогам парламентских выборов заняли его оппоненты. В 2021 году экс-глава государства оказался в заключении.

Но громкая история с задержанием и арестом Саакашвили не отменила главного события года - муниципальных выборов общенационального значения. Они прошли по графику. "Грузинская мечта" уже заявила о своей уверенной победе. По предварительным данным ЦИК ее кандидаты набрали более 46%, а "Единое национальное движение" - 30,7% голосов. Фактически снова двухцветная электоральная палитра была воспроизведена. В Грузии в выборах участвуют, как правило, множество партий и движений (в 2021 году - 43), но реально за первенство борются "мечтатели" и "националы".

Однако главный муниципалитет страны Тбилиси правящей партии с первого тура не покорился, состоится второй. В нем сойдутся действующий мэр Каха Каладзе и представитель "Единого национального движения" Ника Мелия. Экс-премьер Георгий Гахария не сумел составить им конкуренцию.

Впрочем, оппозиция так легко не сдастся. Скорее всего, будут предприняты попытки оспорить итоги голосования. Более того, в двадцати муниципалитетах (включая и столичный) пройдут вторые туры. Согласно компромиссу, оформленному при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля в апреле 2021 года, в случае, если правящая партия преодолеет барьер в 43%, досрочных парламентских выборов не будет. Остался ключевой вопрос: согласится ли оппозиция с итогами прошедшей кампании и их интерпретацией "Грузинской мечтой". Только сейчас впервые за прошедшие восемь лет Михаил Саакашвили из эмигранта превращается в фактор внутренней политики. И понятное дело, оппозиция будет рассматривать его, как символ и "узника совести".

Сергей Маркедонов, telegram

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