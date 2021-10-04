Энтузиасты создали приложение для изучения белорусского алфавита в игровой форме 2 4.10.2021, 20:39

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Приложение бесплатное и в нем нет рекламы.

Белорусские энтузиасты создали мобильное приложение для детей «Лемантар», с помощью которого в игровой форме можно изучать белорусский алфавит. Приложение доступно в Play market и App store.

Как пишут разработчики, в мобильном приложении «Лемантар» учтены все особенности белорусского языка: дети познакомятся с диграфами дж и дз, а также с апострофом, есть и возможность выучить белорусскую латинку.

Приложение состоит из нескольких блоков.

В первом — каждой букве алфавита соответствует свое произношение, название и изображение. Здесь появляются изображения прописных и строчных букв. В настройках можно выбрать, что конкретно изучается в конкретное время.

Во втором блоке приложения есть игра, где надо найти букву, на которую начинается слово.

«Лемантар» разработан командой энтузиастов, в которую вошли программисты, дизайнеры и педагоги.

А все началось с обсуждения в Twitter, когда пользователи заметили, что в Play market и App store нет белорусского алфавита. В комментариях собрались несколько человек, которые и договорились это исправить. За три недели команда со всем справилась и первого октября этого года были выпущены финальные версии.

Приложение бесплатное и в нем нет рекламы.

Кстати, название приложения перекликается с первым букварем на белорусском языке, который был издан в 1906 году в Санкт-Петербурге издательским сообществом «Загляне сонца і ў наша аконца». Книга называлась «Беларускі лемантар, або Першая навука чытання».

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