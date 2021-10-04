В Раде Украины запустили процедуру отзыва Разумкова с должности спикера 4.10.2021, 21:15

Дмитрий Разумков

Глава украинского парламента говорил, что не будет затягивать с проведением процедуры.

4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. Об этом сам Разумков сообщил в Telegram.

"По представлению народного депутата [главы парламентской фракции "Слуга народа"] Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной Рады Украины с должности", – написал он, отметив, что процедура будет происходить в соответствии с украинским законодательством и регламентом Рады.

Разумков обнародовал фото обращения Арахамии, в котором нардеп указал, что коллективное предложение об отзыве Разумкова поддержали 175 депутатов. Подписные листы – в приложении к обращению, отмечается в документе.

Глава парламента говорил, что не будет затягивать с проведением процедуры, так как "понимает, что начнут говорить коллеги". "Затягивать не буду. Но делать то, что кому-то хочется, – ну так можно было в Трускавце проголосовать", – заявлял он сегодня.

СМИ писали, что Рада 5 октября проголосует за включение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова, а решающее голосование состоится 7 октября. Сам Разумков говорил, что процедура займет больше времени, но не более 10 дней с момента ее запуска.

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