В Грузии подсчитали 100% голосов на местных выборах 4.10.2021, 21:27

Победила провластная партия, политсила Саакашвили – вторая.

В Грузии по итогам подсчета 100% голосов на местных выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта", которую поддержали 46,74% избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Партию власти поддержали 823,4 тыс. граждан.

Основанная экс-президентом страны Михаилом Саакашвили оппозиционная партия "Единое национальное движение" набрала 30,68% голосов (541 тыс. избирателей).

На третьем месте – партия экс-премьера Георгия Гахарии "Гахария – за Грузию" (7,79%, или 137,4 тыс. голосов).

Партия "Лело" набрала 2,71% голосов, остальные политсилы получили менее 2% поддержки.

"Сакральный 43-процентный барьер "Мечта" преодолела, и это во многих аспектах, скажем так, развязало ей руки. Но, возможно, в нескольких городах у нас по итогу будут оппозиционные мэры или оппозиционное сакребуло (представительский выборный орган населенного пункта – прим.), и в результате мы получим, скажем так, оппозиционное правление", – сказал основатель Грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе в комментарии "Эху Кавказа".

В пяти крупных самоуправляющихся городах Грузии (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми) граждане не смогли избрать мэра с первого раза (для этого нужно, чтобы кандидат набрал более 50% голосов), так что их ожидает второй тур. В Тбилиси в него выходит председатель "Единого национального движения" Никанор Мелия, в Кутаиси – депутат грузинского парламента, экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

2 октября граждане Грузии выбирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для горсовета Тбилиси составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.

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