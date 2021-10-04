Режим Лукашенко приостановил соглашение с ЕС о реадмиссии 4.10.2021, 21:33

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Соглашение было подписано в январе 2020 года.

«Парламент» Беларуси приостановил действие Соглашения о реадмиссии с ЕС. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Как отмечается, соответствующий законопроект был принят в первом чтении "палатой представителей Национального собрания" Беларуси и одобрен «советом республики» 4 октября.

Соглашение было подписано в январе 2020 года. Однако с нынешнего лета Беларусь практически перестала выполнять условия соглашения.

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