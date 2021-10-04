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В Центральной Африке убиты трое российских наемников

  • 4.10.2021, 21:51
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В Центральной Африке убиты трое российских наемников
иллюстрационное фото

Бронемашина с тремя российскими наемниками попала в засаду.

Бронемашина с тремя российскими наемниками попала в засаду у селения Бомбо в префектуре Мамбере-Кадеи, на западе Центральноафриканской Республики. Засада была устроена бойцами "Коалиции патриотов за перемены".

Гибель троих российских наёмников подтверждена местными властями префектуры. Они уточняют, что против российских наемников из "группы Вагнера" действовали бойцы движения "Три R" (название состоит из трех французских слов на букву "эр": "возвращение, возмещение, реабилитация"). Об этом сообщило издание "АктуКамерун".

Перестрелка продолжалась несколько часов – до прибытия к месту инцидента российской авиаподдержки. Ударами с воздуха отряд повстанцев был ликвидирован. На поле боя найдены тела троих российских инструкторов и двоих бойцов группировки 3R. Эти сведения сообщил тот же источник в администрации префектуры.

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