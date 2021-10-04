«Твердой рукой вобьем последний гвоздь в крышку лукашизма!» 4.10.2021, 22:02

Оставайтесь дома! Стачке быть!

Нехватка кадров как форма протеста?..

В сети все больше появляется информации о нехватке работников на разных предприятиях и в госструктурах. Не хватает медиков, библиотекарей, воспитателей, водителей и т.д. Даже в конце концов свободных коек в больницах практически нет! В Украину выехало более 330 тыс. белорусов, Польша и Литва предоставили более 110 тыс. виз! А сколько еще было уволено за политические взгляды? И все это — работоспособное население, пишет телеграм-канал БОР.

Как же это назвать?

Руководство предприятий само отправляет людей домой. Каждым действием они дают понять: в таких условиях работать невозможно, с такой заработной платой долго не прожить.

Примерно полмиллиона белорусов были вынуждены покинуть Беларусь из-за одного безумца. Таким образом они также высказали свой протест. Они не платят налогов, не работают на мошенников. Вместе с этим они ждут своего часа, когда смогут вернуться домой и всем вместе вытягивать страну из болота в светлое будущее.

В светлое будущее, где люди будут хозяевами своих жизней, где слово «свобода» не будет пустым звуком, где профсоюз бьется за работников, где милиция охраняет порядок, а медики работают в комфортных для себя и для пациентов условиях.

Пока режимушка страдает от нехватки всего, мы твердой рукой вобьем последний гвоздь в крышку лукашизма!

Оставайтесь дома! Стачке быть!

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