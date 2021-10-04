«Северный поток – 2» начали наполнять газом 4.10.2021, 22:05

США, ряд стран ЕС и Украина выступают против введения в эксплуатацию газопровода.

Принадлежащая "Газпрому" компания – оператор газопровода "Северный поток – 2" в понедельник сообщила, что первая нитка трубопровода, проложенного из России в Германию по дну Балтийского моря, начала заполняться газом.

В сообщении компании, которое цитируют агентства, говорится, что на нитке были проведены пусконаладочные работы и теперь она может наполняться газом для начала технического тестирования трубопровода.

Ранее в понедельник Датское энергетическое агентство объявило о том, что компания Nord Stream 2 выполнила все условия для ввода газопровода – частично он проходит через датские воды – в эксплуатацию.

Когда газопровод будет полностью готов к началу поставок топлива – пока не сообщается. Помимо технических работ не завершён также процесс его сертификации. Германские власти начали его в сентябре, он может продлиться 4 месяца.

Газопровод "Северный поток – 2", сооружение которого было завершено в августе, стал предметом политической борьбы. Соединённые Штаты, ряд стран ЕС и Украина выступают против его введения в эксплуатацию, опасаясь, что он станет инструментом давления Москвы на Европу. США ввели ряд санкций в связи с сооружением газопровода. В последние месяцы цены на газ на европейском рынке достигли рекордных значений, и ряд экспертов и политиков опасаются, что Россия будет использовать эту ситуацию для того, чтобы добиться от ЕС новых уступок в обмен на скорейшее введение "Северного потока – 2" в эксплуатацию.

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