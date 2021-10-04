Самбист Степан Попов: Я рад событиям 2020 года 4.10.2021, 22:17

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Степан Попов

Нас – миллионы.

Известный самбист Степан Попов вспомнил о том, как 5 лет назад завоевал награду «FairPlay».

«Прошло пять лет с момента завоевания моей награды «FairPlay». За это время было множество различных событий, но для меня не изменились основные жизненные ценности.

Возможно, это воспитание, возможно, врожденный ген справедливости. Были цели в спорте, и я их выполнил. Также выполнил цель и мечту своего отца, моего тренера, большого фаната борьбы, который мечтал в маленьком городе воспитать чемпиона мира. Я всегда оценивал людей по своим качествам, старался делать людям добро и работать на общее благо. Но люди разные и думают по-разному. Кому-то причиняет дикую боль чужие успехи, кому-то важны только материальные ценности.

Часто из-за этого мной пользовались, предавали и были рады моим неудачам. Но это не повлияло на мое отношение к людям. Я всегда искал хорошее в людях. В каждом человеке есть что-то хорошее и благородное! Для этого нужно быть сильным. Также в каждом человеке есть другая сторона, которая, чтобы быть сильной, обязательно должна это доказывать за счет других людей. Обвинения, клевета, поклепы, обман, подлые поступки за спиной. Попытка получить чужую славу.

Сейчас все это в нашей стране стало очевидно. Люди разделились, но разделились всего лишь на три лагеря. В одном находятся такие как я. В другом – кто активно борется против нас. В третьем – пытается спрятаться от тех и других.

Сейчас спрятаться не получится никому, пришел тот исторический век, когда видно все. Это только вопрос времени. Каждому придется ответить за свои поступки.

После того, как я достиг всех наград в спорте, я чувствовал в себе дикую потребность чего-то еще.

Появилось еще больше энергии и силы делать что-то большее. Как бы грубо это ни звучало, но я рад событиям 2020 года. Я почувствовал и раскрыл то, что сидело во мне давным-давно. Все мои медали, дипломы, зарплаты, машины, старое общество и близкие люди, которые выступили за насилие – все это перестало иметь ценность.

Я уверен, что таких как я миллионы! Люди, которые почувствовали, ради чего стоит жить и цель, которую нужно достичь. Таких людей уже не обмануть, не переубедить и не уничтожить. Эти люди сейчас теряют материальные блага, теряют деньги, работу, покидают родину, но они не предают себя и это то, ради чего стоит жить!

Уверен, что многие из другого лагеря осознают, что выбрали не тот путь. И сделают мужской поступок, пока еще не поздно!» – написал Попов в своем Facebook.

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