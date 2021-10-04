США продолжат выступать против «Северного потока-2»1
- 4.10.2021, 22:49
США продолжат выполнять законодательство в плане исполнения введенных ранее санкций.
США продолжат выступать против "Северного потока-2" после закачки газа в первую нитку газопровода. Вашингтон также по-прежнему считает российский трубопровод геополитическим проектом Москвы.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
"Наша политика (в отношении "Северного потока-2" - ред.) предельно ясна, в том числе относительно совместного заявления с Германией несколько месяцев назад. Мы продолжим выступать против этого газопровода. Мы считаем, что это геополитический проект России", - сказал Прайс в ходе телефонного брифинга (цитата по Urdu Point).
Представитель Госдепартамента добавил, что США продолжат выполнять законодательство в плане исполнения введенных ранее санкций.
Напомним, днем 4 октября началось заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2".