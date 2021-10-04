США продолжат выступать против «Северного потока-2» 1 4.10.2021, 22:49

США продолжат выполнять законодательство в плане исполнения введенных ранее санкций.

США продолжат выступать против "Северного потока-2" после закачки газа в первую нитку газопровода. Вашингтон также по-прежнему считает российский трубопровод геополитическим проектом Москвы.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Наша политика (в отношении "Северного потока-2" - ред.) предельно ясна, в том числе относительно совместного заявления с Германией несколько месяцев назад. Мы продолжим выступать против этого газопровода. Мы считаем, что это геополитический проект России", - сказал Прайс в ходе телефонного брифинга (цитата по Urdu Point).

Представитель Госдепартамента добавил, что США продолжат выполнять законодательство в плане исполнения введенных ранее санкций.

Напомним, днем 4 октября началось заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».