Где белорусы могут отдохнуть в зимний период 4.10.2021, 22:55

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На каких условиях и в какие страны могут отправиться белорусские туристы.

С октября летние программы отдыха заканчиваются, и в туризме начинается зимний сезон. Но и зимой можно отдохнуть на теплых морях, и ряд направлений такую возможность белорусам предоставляет.

Республиканский союз туристических организаций (РСТО) рассказал, пишет «Смартпресс», на каких условиях и в какие страны могут отправиться белорусские туристы в поисках пляжного отдыха.

Египет – круглогодичное направление, но именно с осени, как считается, условия для отдыха на египетских курортах становятся наиболее комфортными.

Для въезда белорусским гражданам необходим отрицательный пцр-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в страну, либо сертификат о вакцинации с QR-кодом. Виза оформляется по прилету.

Чартеры "Белавиа" в Шарм-эль-Шейх и Хургаду летают из Минска, а также – из регионов. Консолидаторами программ являются туроператоры "АэроБелСервис", "ТЕЗ ТУР" и "Джойн Ап". С середины сентября 2021 года на рынке появилось новое предложение по Египту – прямой рейс из белорусской столицы в Марса-Алам.

ОАЭ

Для въезда необходим ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. Виза белорусским гражданам не нужна.

В Дубай из Минска можно добраться прямыми рейсами национального перевозчика "Белавиа", либо – арабского лоукоста "Флай Дубай".

Также с октября "Белавиа" открывает новое направление – Рас-эль-Хайм с вылетом из белорусской столицы.

В целом, количество рейсов из Минска в ОАЭ увеличилось в 2 раза – до 12 рейсов в неделю.

Мальдивы

Мальдивы принимают туристов с отрицательными ПЦР-тестами, анализ должен быть сделан за 96 часов до вылета. Виза белорусам не нужна. Туристы обязаны заполнить декларацию о состояния здоровья перед вылетом за 24 часа и также – за 24 часа перед вылетом с территории Мальдивских Островов.

Добраться до Мальдивских островов из Минска можно с помощью авиакомпаний Turkish Airlines либо "Флай Дубай". Еще один вариант – лететь на Мальдивы через Москву. Отметим, что белорусским туристам для возвращения на Родину через Москву требуется перед вылетом сдавать ПЦР-тест на Мальдивах, стоимость которого может составить $200-400 – в зависимости от отеля и его расположения. Это правило касается всех рейсов, которыми белорусы возвращаются в Беларусь через Москву – откуда бы мы ни возвращались, перед вылетом нужно сделать тест.

Как констатировали в РСТО, это направление в последние два года существенно нарастило популярность на белорусском рынке (это связано с отсутствием европейских направлений люкс-класса). По имеющейся у союза информации, за 7 месяцев текущего года на Мальдивских островах отдохнули 3 тыс. белорусов, в том числе – в июле 2021 года – 300 белорусских граждан побывали на Мальдивах. Это большой поток для летнего месяца, который не является высоким сезоном.

Сейшелы

Граждане Беларуси могут лететь на Сейшелы без заранее оформленной визы. Виза ставится по прилете в аэропорту Виктория (столица острова) на о. Маэ. Для въезда необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета.

Добраться до этих райских островов можно с помощью "Турецких авиалиний" из Минска со стыковкой в Стамбуле, либо "Аэрофлотом" из Москвы.

Занзибар

Занзибар (остров в Танзании) стал достаточно популярным направлением у белорусских туристов в прошлом году, отметили в РСТО. Во-первых, виза для белорусов выдается в аэропорту по прилету, стоимость – $50 (виза оплачивается банковской картой). Во-вторых, до мая текущего года Танзания впускала туристов без дополнительных условий по ковиду.

C 4 мая 2021 года туристам, прибывающим на отдых в Танзанию, требуется справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 (тест должен был сделан за 72 часа до прилета), а также – предварительное заполнение специальной онлайн-формы максимум за 24 часа до прибытия. Кроме того, при въезде некоторым иностранцам могут сделать платный тест.

Перелет – "Турецкими авиалиниями" со стыковкой в Стамбуле.

Мексика

Для въезда в Мексику гражданам Беларуси нужна заранее оформленная виза. Виза открывается в консульстве Мексики в Москве. Также пускают наших граждан в Мексику с мульти-шенгеном. Мексика принимает туристов без ПЦР-теста и дополнительных условий.

Добраться до Мексики (курорт Канкун) можно из Минска с помощью стыковочного рейса авиакомпании "Турецкие авиалинии", либо из Москвы – на крыльях авиакомпании "Аэрофлот".

Доминикана

Для посещения Доминиканы белорусам требуется виза, оформленная в консульстве Доминиканской Республики в Москве либо мульти-шенген.

В данный момент туристам, прибывающим в Доминикану, не нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста. В аэропортах иногда выборочно проводятся дыхательные тесты.

Лететь туристам, выбравшим это направление, придется чартерами из Москвы.

Куба

Для въезда на Кубу нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Виза белорусским туристам не требуется. Добраться на Кубу можно прямыми регулярными и чартерными рейсами из Москвы.

Шри-Ланка

Визу белорусские граждане могут получить по прилету в аэропорту либо заранее оформить электронное разрешение на въезд в страну на сайте миграционной службы Шри-Ланки.

С 1 октября полностью вакцинированным туристам с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до вылета, можно въезжать на Шри-Ланку без повторного тестирования по прибытии. В РСТО обратили внимание, что власти Шри-Ланки в сентябре одобрили въезд туристов, привитых российской вакциной "Спутник V". Такие туристы теперь смогут сразу направиться к месту отдыха в забронированный отель, а также свободно перемещаться по стране.

Для не вакцинированных туристов правила пребывания на острове остаются прежними:

- обязательное ПЦР-тестирование по прибытии ($40)

- ожидая результат, путешественники обязаны соблюдать самоизоляцию в отеле level-1

- при получении отрицательного результата можно посещать одобренные местным Минздравом экскурсии.

- проживать в течение 15 дней туристы могут только в гостинице 1 уровня.

Добраться до Шри-Ланки белорусы могут с помощью "Турецких авиалиний" из Минска. Также с ноября "Аэрофлот" и SriLankan Airlines будут выполнять из Москвы по два рейса в неделю.

Венесуэла

Виза белорусам не нужна.

Для въезда в страну необходимо предъявить результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну, или сертификат о вакцинации на английском языке (подходит также "Спутник V"). После прилета в Венесуэлу все туристы сдают ПЦР-тест в аэропорту, за который необходимо заплатить $20. Перед вылетом в Венесуэлу требуется регистрация и персональный QR-код, который необходимо распечатать и предъявить в аэропорту по прилете.

Прямые рейсы из Москвы на остров Маргарита выполняет авиакомпания Pegas Fly.

Иордания

В общем-то, это программу зимней не назовешь, тем не менее, самолеты "Белавиа" будут летать туда до конца осени, когда большинство других летних направлений уже давно закрыты.

Для въезда в страну необходим отрицательный ПЦР-тест. По прибытии в Иорданию пассажиры проходят еще один ПЦР-тест, который должен быть оплачен до вылета. Граждане Беларуси могут выезжать в Иорданию без заранее оформленной визы.

Продолжительность чартерной программы в Акабу туроператора "ИНТЕРСИТИ" – до 15 ноября 2021 года.

Чартерная цепочка "Белавиа" осуществляется каждые 9/10 дней.

Также до середины ноября белорусы имеют возможность летать прямыми чартерными рейсами из Беларуси в турецкую Анталью. Море и воздух в Турции в этом время еще достаточно теплые – для того, чтобы комфортно отдохнуть на пляже и оздоровиться.

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