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«Мощнейший коллапс с 2008 года»: что известно о глобальном сбое Facebook и Instagram

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  • 5.10.2021, 7:38
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«Мощнейший коллапс с 2008 года»: что известно о глобальном сбое Facebook и Instagram

Марк Цукерберг мог потерять почти $7 миллиардов.

Судя по информации ресурса Downdetector, отслеживающего сбои и отключения интернет-ресурсов, неполадки в сервисах Facebook произошли по всему миру. Этот длительный сбой вызвал падение акций компании, Марк Цукерберг мог потерять порядка $6,6 млрд. Работоспособность сервисов начала восстанавливаться лишь спустя шесть часов после произошедшего. Сайт onliner.by собрал все, что известно, в один материал.

Что произошло

О сбоях в работе Facebook на Downdetector начали сообщать около 19:00 по минскому времени. Сперва это затронуло сам Facebook, затем «легли» принадлежащие компании Instagram и WhatsApp. «Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства», — позже заявили представители корпорации.

Instagram советует «набраться терпения» и обещает восстановить работу в ближайшее время. А в это время Reuters пишет, что проблемы с доступом по всему миру сейчас также есть у Twitter, Google и Amazon. Все — из-за наплыва пользователей, начавших искать другие работающие платформы для общения. С такой же ситуацией столкнулся и популярный Telegram.

При этом нынешний коллапс уже называют худшим с 2008 года, когда Facebook отключился на сутки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на CNBC.

В чем может быть проблема

Точная причина столь масштабного сбоя пока неизвестна. Но технические специалисты предполагают, что все дело в исчезнувших из таблиц глобальной маршрутизации записях DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook и Instagram. Так, журналиста Independent Брайана Кребса цитируют в TJournal:

«Система доменных имен (Domain Name System — DNS) позволяет сопоставить доменные имена веб-ресурсов с IP-адресами физических устройств, на которых они расположены. Это аналог „телефонного справочника“ в интернете: DNS конвертирует вводимые пользователями названия сайтов в цифровые адреса».

В целом сделавшие заявления западные специалисты сходятся во мнении: причиной сбоя вряд ли является какая-либо внешняя атака на сервисы Facebook. «Произошло изменение конфигурации BGP, из-за чего заблокированы оказались все, кто физически не связан с маршрутизаторами Facebook», — добавил один из них. Впрочем, почему DNS-записи исчезли (если проблема действительно в этом), также неясно. Эксперты полагают, что исчезновение данных может быть результатом «внутренних системных изменений или нежелательных результатов обновления» Facebook.

Есть и альтернативное мнение. «Сбои, скорее всего, стали следствием проблем в работе глобальных провайдеров», заявила «РИА Новости» «Лаборатория Касперского». А глава технической службы Facebook сказал, что дело «в проблемах с сетью».

Ситуация усугубляется тем, что сотрудники Facebook якобы не могут физически попасть в офис, чтобы оценить масштабы проблемы. Если верить журналисту The New York Times Шире Френкель, у них просто не срабатывают электронные пропуска. Однако команда по устранению проблем уже направлена в один из центров обработки данных в Калифорнии.

Работоспособность сервисов компании в Беларуси начала восстанавливаться только около 01:00, то есть как минимум спустя шесть часов после сбоя.

Последствия сбоя

По информации Forbes, Марк Цукерберг из-за сбоя потерял уже от $6,4 до $6,6 млрд, заодно опустившись на шестое место в общем списке самых богатых людей планеты.

Наконец, в сети начала появляться информация о предлагаемой на специальных форумах крупнейшей коллекции личных данных пользователей Facebook. Эта библиотека якобы насчитывает 1,5 млрд пользователей, включая их полные имена, электронные и фактические адреса, номера телефонов.

Но, скорее всего, конкретно эта ситуация — досадное совпадение. В оригинальной англоязычной заметке утверждается, что «слив никак не связан с глобальным отключением сервисов Facebook 4 октября 2021 года». Кроме того, данные якобы получены с помощью парсинга, то есть без фактического взлома серверов Facebook. Некоторые из попытавшихся получить базу юзеров отмечают, что, даже заплатив деньги, не получили к ней доступ.

Как на неполадки отреагировали в сети

Сбои в сервисах Facebook, кроме очевидного недовольства миллионов юзеров, стали поводом для появления множества шуток и мемов. Большинство связаны с тем, как себя ощущают конкурирующие соцсети и мессенджеры:

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