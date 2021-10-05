«Мощнейший коллапс с 2008 года»: что известно о глобальном сбое Facebook и Instagram 1 5.10.2021, 7:38

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Марк Цукерберг мог потерять почти $7 миллиардов.

Судя по информации ресурса Downdetector, отслеживающего сбои и отключения интернет-ресурсов, неполадки в сервисах Facebook произошли по всему миру. Этот длительный сбой вызвал падение акций компании, Марк Цукерберг мог потерять порядка $6,6 млрд. Работоспособность сервисов начала восстанавливаться лишь спустя шесть часов после произошедшего. Сайт onliner.by собрал все, что известно, в один материал.

Что произошло

О сбоях в работе Facebook на Downdetector начали сообщать около 19:00 по минскому времени. Сперва это затронуло сам Facebook, затем «легли» принадлежащие компании Instagram и WhatsApp. «Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства», — позже заявили представители корпорации.

Instagram советует «набраться терпения» и обещает восстановить работу в ближайшее время. А в это время Reuters пишет, что проблемы с доступом по всему миру сейчас также есть у Twitter, Google и Amazon. Все — из-за наплыва пользователей, начавших искать другие работающие платформы для общения. С такой же ситуацией столкнулся и популярный Telegram.

При этом нынешний коллапс уже называют худшим с 2008 года, когда Facebook отключился на сутки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на CNBC.

В чем может быть проблема

Точная причина столь масштабного сбоя пока неизвестна. Но технические специалисты предполагают, что все дело в исчезнувших из таблиц глобальной маршрутизации записях DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook и Instagram. Так, журналиста Independent Брайана Кребса цитируют в TJournal:

«Система доменных имен (Domain Name System — DNS) позволяет сопоставить доменные имена веб-ресурсов с IP-адресами физических устройств, на которых они расположены. Это аналог „телефонного справочника“ в интернете: DNS конвертирует вводимые пользователями названия сайтов в цифровые адреса».

Confirmed: The DNS records that tell systems how to find https://t.co/qHzVq2Mr4E or https://t.co/JoIPxXI9GI got withdrawn this morning from the global routing tables. Can you imagine working at FB right now, when your email no longer works & all your internal FB-based tools fail? — briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021

В целом сделавшие заявления западные специалисты сходятся во мнении: причиной сбоя вряд ли является какая-либо внешняя атака на сервисы Facebook. «Произошло изменение конфигурации BGP, из-за чего заблокированы оказались все, кто физически не связан с маршрутизаторами Facebook», — добавил один из них. Впрочем, почему DNS-записи исчезли (если проблема действительно в этом), также неясно. Эксперты полагают, что исчезновение данных может быть результатом «внутренних системных изменений или нежелательных результатов обновления» Facebook.

Есть и альтернативное мнение. «Сбои, скорее всего, стали следствием проблем в работе глобальных провайдеров», заявила «РИА Новости» «Лаборатория Касперского». А глава технической службы Facebook сказал, что дело «в проблемах с сетью».

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Ситуация усугубляется тем, что сотрудники Facebook якобы не могут физически попасть в офис, чтобы оценить масштабы проблемы. Если верить журналисту The New York Times Шире Френкель, у них просто не срабатывают электронные пропуска. Однако команда по устранению проблем уже направлена в один из центров обработки данных в Калифорнии.

Работоспособность сервисов компании в Беларуси начала восстанавливаться только около 01:00, то есть как минимум спустя шесть часов после сбоя.

Последствия сбоя

По информации Forbes, Марк Цукерберг из-за сбоя потерял уже от $6,4 до $6,6 млрд, заодно опустившись на шестое место в общем списке самых богатых людей планеты.

Наконец, в сети начала появляться информация о предлагаемой на специальных форумах крупнейшей коллекции личных данных пользователей Facebook. Эта библиотека якобы насчитывает 1,5 млрд пользователей, включая их полные имена, электронные и фактические адреса, номера телефонов.

Но, скорее всего, конкретно эта ситуация — досадное совпадение. В оригинальной англоязычной заметке утверждается, что «слив никак не связан с глобальным отключением сервисов Facebook 4 октября 2021 года». Кроме того, данные якобы получены с помощью парсинга, то есть без фактического взлома серверов Facebook. Некоторые из попытавшихся получить базу юзеров отмечают, что, даже заплатив деньги, не получили к ней доступ.

Как на неполадки отреагировали в сети

Сбои в сервисах Facebook, кроме очевидного недовольства миллионов юзеров, стали поводом для появления множества шуток и мемов. Большинство связаны с тем, как себя ощущают конкурирующие соцсети и мессенджеры:

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