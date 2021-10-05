Пропагандист Гигин снят c должности декана факультета философии БГУ

Пропагандист Гигин снят c должности декана факультета философии БГУ5
- 5.10.2021, 7:45
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Одиозного пропагандиста отправили руководить обществом «Знание».
Деканом факультета философии и социальных наук БГУ назначена кандидат философских наук Вероника Святославовна Сайганова. Об этом сообщает сайт университета.
Официальное представление нового руководителя трудовому коллективу состоялось 4 октября на расширенном заседании Совета факультета.
Сообщается, что новый руководитель ФФСН неразрывно связана с БГУ с момента поступления в 1998 году на специальность «философия».
Вадим Гигин возглавил правление РГОО «Белорусское общество «Знание». На эту должность его избрали на внеочередном съезде организации еще в начале сентября.