Пропагандист Гигин снят c должности декана факультета философии БГУ 5 5.10.2021, 7:45

7,010

фото: grodnonews.by

Одиозного пропагандиста отправили руководить обществом «Знание».

Деканом факультета философии и социальных наук БГУ назначена кандидат философских наук Вероника Святославовна Сайганова. Об этом сообщает сайт университета.

Фото: bsu.by

Официальное представление нового руководителя трудовому коллективу состоялось 4 октября на расширенном заседании Совета факультета.

Сообщается, что новый руководитель ФФСН неразрывно связана с БГУ с момента поступления в 1998 году на специальность «философия».

Вадим Гигин возглавил правление РГОО «Белорусское общество «Знание». На эту должность его избрали на внеочередном съезде организации еще в начале сентября.

Фото: bsu.by

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».