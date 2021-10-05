«Намечается конфликт между Путиным и Лукашенко»7
- 5.10.2021, 7:48
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В Кремле считают, что с Тараканом им нечего обсуждать.
В середине октября Путин должен был приехать в Беларусь. Об этом сообщалось в том числе во время «сочинского турне» во время «Формулы», на которой так и не увидели Лукашенко, пишет телеграм-канал CYNIC.
В закулисье шепчутся, что очная встреча отменяется, поэтому вероятен формат онлайн-переговоров.
Говорят, что это результат того, что с Лукашенко нечего обсуждать - его нужно периодически силой двигать в определенную сторону, иначе он начинает разрабатывать свои «хитрые схемы».
Из-за этого вероятна особая активизация «конституционной комиссии» в течение этой и следующей недели.
К тому же стоит отметить, что нынешний озвученный проект Лукашенко полностью противоречит идеям Кремля. Кремль хочет ослабить президента, чтобы через сильный пророссийский парламент управлять страной («Армянский вариант»); Лукашенко же хочет ослабить функции президента, чтобы все полномочия отдать главе ВНС, оставив парламент и президента с «импотентскими полномочиями».
Намечается конфликт...