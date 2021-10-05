Саакашвили заявил, что будет держать голодовку «до конца жизни» 5 5.10.2021, 7:59

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фото: Reuters

Политик отказался от вмешательства врачей в критической ситуации.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не намерен прекращать голодовку, которую он начал после задержания.

Об этом сообщает «Грузия онлайн».

Саакашвили также отметил, что отказался от вмешательства врачей в критической ситуации.

«Как и ожидалось, режим меня арестовал, но я остаюсь свободным человеком будучи за решеткой. Как вам наверно известно, я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали — я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но голодовка, в любом случае, продлится до конца моей жизни. Моим существованием я своему народу большую помощь не окажу. Готов хотя бы своей отверженностью подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть», — заявил бывший президент.

Возвращение и задержание Саакашвили

Утром 1 октября Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию. Он опубликовал видеообращение, в котором также указывает, что находится в Батуми.

Сначала в МВД Грузии опровергали информацию о том, что Саакашвили пересек государственную границу страны. Однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время брифинга вечером заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. По его словам, правоохранители заранее знали о перемещении политика и полностью контролировали процесс.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в пенитенциарное учреждение «для выполнения решений». Также против него открыли новое дело за незаконное пересечение границы. Саакашвили объявил голодовку в тюрьме.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского заявил, что в ОП внимательно следят за ситуацией и глава государства обеспокоен новостями о задержании Саакашвили.

Сам Зеленский заявил, что намерен добиваться возвращения в Украину задержанного в Грузии Саакашвили «разными возможностями».

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