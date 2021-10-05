Пришло время сказать: «Хватит!»1
- Телеграм-канал «Баста!»
- 5.10.2021, 8:02
- 1,814
Только всеобщей забастовкой мы можем призвать хунту к ответу.
Друзья! За время протестов, мы наконец-то поняли, что мы едины, что мы – сила, пишет участник минского чата. Мы обрели друг друга, избавились от равнодушия, страха проявить участие и защитить ближнего. Мы вступили на путь формирования нации.
Мы больше не допустим пыток и насилия, превращения страны в концлагерь. Мы больше не допустим террор и геноцид. Мы не позволим международному изгою Лукашенко распродать страну и подорвать ее независимость.
Друзья, пришло время прозреть и сказать: "Хватит! Я больше не буду работать на режим плешивого и его банду".
Только всеобщей забастовкой мы можем призвать к ответу хунту.
Страна, очнись!
Стачке быть!
Телеграм-канал «Баста!»