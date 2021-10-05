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Пришло время сказать: «Хватит!»

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  • Телеграм-канал «Баста!»
  • 5.10.2021, 8:02
  • 1,814
Пришло время сказать: «Хватит!»
Фото: euroradio.fm

Только всеобщей забастовкой мы можем призвать хунту к ответу.

Друзья! За время протестов, мы наконец-то поняли, что мы едины, что мы – сила, пишет участник минского чата. Мы обрели друг друга, избавились от равнодушия, страха проявить участие и защитить ближнего. Мы вступили на путь формирования нации.

Мы больше не допустим пыток и насилия, превращения страны в концлагерь. Мы больше не допустим террор и геноцид. Мы не позволим международному изгою Лукашенко распродать страну и подорвать ее независимость.

Друзья, пришло время прозреть и сказать: "Хватит! Я больше не буду работать на режим плешивого и его банду".

Только всеобщей забастовкой мы можем призвать к ответу хунту.

Страна, очнись!

Стачке быть!

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