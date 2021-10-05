Названо неожиданное полезное свойство кофеина 3 5.10.2021, 8:09

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Масштабное исследование было проведено в Британии.

Ученые провели исследование и пришли к неожиданным выводам о полезных свойствах кофеина. По их мнению, регулярное употребление кофе способно снизить риск развития болезни Паркинсона. Об этом сообщает британское издание Express.

Болезнь Паркинсона — состояние, при котором части мозга постепенно повреждаются в течение многих лет. Это вызвано потерей нервных клеток в части мозга, называемой черной субстанцией, которая отвечает за производство химического вещества дофамин. Он действует как посредник между частями мозга и нервной системы, которые помогают контролировать движения тела. Нарушение этого общения вызывает проблемы с непроизвольными движениями.

Исследователи провели метаанализ литературы о десятках исследований, «просканировав» электронные базы данных, используя термины, связанные с болезнью Паркинсона, кофе и пищевыми продуктами с кофеином. Такие научные статьи добавлялись в исследование только в случае соответствия четким диагностическим критериям заболевания и сведениям о содержании в них кофеина.

В итоге было выделено 13 работ, девять из которых были отнесены в число здоровых людей, а остальные — пациентов с болезнью Паркинсона. «У людей среди здоровых, которые регулярно употребляли кофеин, риск развития этого заболевания во время дальнейшей оценки был значительно ниже», — подчеркнули исследователи.

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