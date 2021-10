«Думаю, что КГБшник первым открыл огонь и получил ответку» 20 5.10.2021, 8:18

14,820

Белорусов не устраивают официальные «версии» стрельбы в Минске.

Программист Андрей Зельцер встретил с охотничьим ружьем ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ. Люди в штатском открыли огонь и убили мужчину.

Официальные версии произошедшего на улице Якубовского в Минске не устраивают белорусов. Общество по-прежнему взбудоражено и требует правды.

Charter97.org решил посмотреть, что думают об этом читатели сайта:

«Нет полной записи. Сделана нарезка. Пропали достаточно ключевые моменты. Я думаю, что каратель первый открыл огонь и получил ответку. Теперь пытаться переврать историю, что парень открыл огонь первым».

«Даже не удосужились проверить, может ли быть в доме оружие. Они же забегают даже «на дурака», абсолютно не ожидая никакого сопротивления, а тут такое. Если бы они думали, что там опасный террорист, а не очередной комментатор или блогер, то вошли бы они туда? Да там СОБР бы работал в полной амуниции, в бронежилетах, со щитами и через окна, а не вот так «на лоха» кувалдой замок выбили и влетели с грудью наголо. Это сейчас они уже байку вам скармливают про «спецоперацию» и террористов. Спецоперации по задержанию опасных преступников так не проводят».

«Мне одному не жалко сотрудника КГБ? Вообще, все силовые структуры находящиеся в подчинении у захватившего власть путем убийств насилия репрессий Лукашенко – являются одной большой террористической группировкой».

«Жалко только и исключительно Андрея айтишника! А чертям в форме стоит теперь подумать, так ли безнаказанны их выползки по чужим квартирам. Если их на каждом таком «адресе», который они «отрабатывать» собрались, будут подстреливать, глядишь, перестанут шастать и терроризировать людей».

«Видели мы, как они «спецоперации» проводят, как бандюги из 90-х… Так что этот айтишник их правильно встретил. Герой. Все бы так встречали – за месяц, два научили бы мусоров и в дверь стучаться, и документы показывать. А насчет того, что сотрудник EPАM был такой уж «террорист мощный», это я сомневаюсь. Мы этих «террористов» в последний год насмотрелись, тот в чате не то написал, этот жене фотку скинул, следующий хранил бутылку керосина в гараже, а четвертый листовки клеил и т.д. Просто мусора надеялись очередного терпилу повязать, а нарвались на мужика, внука партизанов!»

«Мой дом — моя крепость. С английского: My house is my castle. Выражение принадлежит английскому юристу XVII в. Эдуарду Коку (1552—1634). Встречается в его комментариях к британскому законодательству, которые были опубликованы (1628—1644) под названием «Установления английского права». Смысл выражения: мой дом — это то место на земле, где я могу и должен чувствовать себя в полной безопасности. А у нас?!»

«Добро пожаловать в лихие 90-е, без суда и следствия. А где есть доказательства того, что при отработке адресов, представитель КГБ не перепутал адрес, влетев с оружием в квартиру, и хозяин квартиры вынужден был обороняться от непрошенного гостя?!»

«В тексте под заголовком «Версия КГБ» отсутствует важная деталь: трагедия случилась после того, как дверь в квартиру была выбита молотом, и туда ворвались незнакомые и незваные «гости. Такое выбивание двери допустимо, если бы силовики преследовали человека, совершившего преступление, убегавшего с места преступления и укрывшегося в доме (квартире). Но такой ситуации не было! Просто жилец не открыл дверь».

«Видеоролик не тянет даже для передачи «сам себе режиссер».

«Респект мужественному человеку, который встал на защиту собственного жилища с оружием в руках против преступной кодлы Фенцика!»

«Уж больно бесшабашно и уверенно снимали видео в узком коридоре под возможным огнем из охотничьего ружья (возможно, и больше, ведь заранее не знаешь, кто за дверью). Картечью там одним выстрелом вынесло бы на тот свет всех в коридоре. А если бы дуплетом, то вообще атас… Как-то беспечно и не профессионально все там трусили и без всякого толка, наскакивая друг на друга. И монтировка с двух камер быстро появилась в доступе».

«Известно одно: Андрей был смелым и достойным человеком. В решающий момент не струсил и в одиночку дал отпор вооруженной банде, защищая свое достоинство, свой дом и свою семью. Погиб как герой».

«Думаю, все было иначе. Первое, неизвестная группа выламывала дверь. Второе, Андрей держал в руках ружье и был спокоен, стрелять он не собирался. Это говорит тот факт, что его спокойно снимала жена и его ноутбук тоже был поставлен на съемку. Третье, если бы Андрей стрелял, был бы слышен звук выстрела и этот звук слышали бы соседи. Но они все в один голос утверждают, что выстрелов не слышали. Четвертое, когда бандиты ворвались в квартиру, увидели человека с ружьем и начали хаотично стрелять, сначала убили Андрея, а вот в Диму – «Нирвану» попали случайные пули от своих же, тех, кто стрелял сзади. За тот факт, что Андрей не стрелял, говорит много мелочей. А вот свои стреляли, скорее всего, из пистолетов с глушителями и соседи не могли слышать звуков от выстрелов. Затем, когда они поняли, что убили своего, был разыгран спектакль с показом этих видио, причем смонтированных в нужном ключе. Жена была свидетелем всего этого маразма, поэтому и была задержана. Теперь ее обработают на нужные показания».

«Так вот, напомню этим бандитам, которые были даже без формы! Проводить данную проверку по квартирам, граждан, у которых есть оружие – обязан участковый инспектор или инспектор по разрешительной системе! Которые предварительно звонят владельцу и сообщают время своего прибытия! То, что мы видели – это был бандитский налет!»

«Террористы из террористической конторы КГБ, которой руководит маньяк и убийца Тертель (Фантомас), совершили разбойное нападение на одну из минских квартир, в которой проживает добропорядочная семья. Хозяин квартиры Андрей Зельцер защищаясь выстрелил из ружья в одного из разбойников, который был убит наповал. Но бандиты выстрелом из пистолета убили добропорядочного, ни в чем не повинного белоруса. Требуем немедленного ареста разбойников, совершивших это тяжкое преступление, а также их начальника Тертеля Ивана, отдавшего приказ на убийство Андрея».

«Выводы:

1. Самые опасные бандиты те, что в погонах.

2. Тренируйте свое тело и дух.

4. Оставляйте как можно меньше следов, за которые к вам можно придраться. Особенно электронных.

3. Минимум контактов с чиновниками и силовиками. Приглашают быть понятыми, скажите, что выпили».

«Кто вы, Андрей Зельцер?» Человек и гражданин, ценой жизни, показавший полную неспособность «армии» и «ментов» исполнения своего долга - защиты граждан и правопорядка. Это финиш карьеры таракана, он сделал «государство наоборот». Переплюнул даже махровых антиутопистов в их «детских» прогнозах».

«Распад государственных структур, превращение КГБ в гопников и рэкетиров из 90-х годов 20 века. Выходит, что сотрудники КГБ не рядовые, а элитные, но если элита КГБ одета, вооружена, имеет лексикон и поведение гопоты, то плыть дальше некуда».

«Да, конечно, видео смонтировано. Заметила такой момент окна открыты – для проветривания. Женщина выбежала на линию огня почему-то в один момент. Гэбист на видео который вломился в квартиру, был там ранее, чувство, что знает расположение, возможно, роль плохо отрепетировал. Так что кто-то «врет». Может, свои замочили с перепугу, как увидели парня с ружьем».

«Обратите внимание на действия второго сотрудника, который дважды подставил погибшего первого: когда первый со входа стартанул, второй должен был продвигаться за первым, а он дернулся, затем остановился, а потом и вовсе попятился назад, тем самым оставил первого одного без прикрытия и заблокировал вход идущим за ними. Это раз. А второй раз, когда первый и второй убегали к входной двери: второй буквально локтями оттолкнул первого и сам первым спрятался за дверным проемом и поэтому первый не успел добежать до спасительного выхода. Да что ни говори, а группа не ожидала такого отпора и просто струхнула и перед реальной опасностью нервишки сдали и тут уже не до принципа: «сам погибай, а товарища выручай». Но странно, до чего «опустилась» элитная группа - до уровня обычных участковых, которые ходят по квартирам и проводят обыски у непонятно кого. Зато гордо называют себя элитой. А у айтишника реально были «стальные яйца». Никого не защищаю и не оправдываю: у каждого правда своя».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».