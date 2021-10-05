Белорусам могут не вернуть деньги, лежащие на депозитах в банках 1 5.10.2021, 8:41

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«Палатка» дала «добро» на растрату резервного фонда.

Средства из резервного фонда для гарантированного возврата депозитов физлиц направят на финансирование государственных программ.

«Депутаты» «палаты представителей» во втором чтении приняли законопроект «Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)».

«Мы неоднократно призывали белорусов не хранить денег в белорусских банках, мотивируя это тем, что в черный для экономики страны день лукашисты залезут к вам в карман. День этот стремительно приближается, поэтому хунта заранее позаботились о себе и пошла еще дальше. Теперь они начнут тратить резерв для компенсации потерь вкладчиков в результате банкротства банков.

Этот закон позволяет размещать временно свободные денежные средства государственного учреждения «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» в облигации «Банка развития». Это позволит снизить процентные расходы как Министерства финансов, так и Национального банка. «Банк развития» при этом получит дополнительный устойчивый источник финансовых ресурсов.

Фактически это зеленый свет для растраты. «Временно свободные денежные средства» очень быстро перестанут быть таковыми», — прокомментировал новый «закон» телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

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