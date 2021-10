Найдена самая эффективная вакцина от COVID-19 для пожилых людей 5.10.2021, 8:46

Команда ученых провела ряд клинических испытаний на 32 тысячах добровольцев в США, Чили и Перу.

Американские исследователи изучили влияние вакцин на здоровье пожилых пациентов и оценили надежность зашиты их от ковида после прививок.

Команда ученых провела ряд клинических испытаний на 32 000 добровольцев в США, Чили и Перу, сообщает The New England Journal of Medicine.

По результатам, вакцина AstraZeneca оказалась на 74% эффективной против симптоматической инфекции COVID-19 и на 84% – среди участников в возрасте 65 лет и старше.

Согласно результатам исследования, вакцина от COVID-19 AstraZeneca оказалась на 74% эффективной против симптоматической инфекции, и 84% – среди участников в возрасте 65 лет и старше, что делает вакцину AstraZeneca менее защищающей от инфекций, чем Pfizer-BioNTech и Moderna (88,8% и 96,3%) соответственно, но более защищающую, чем Johnson & Johnson (70%).

Кроме того, после вакцинации не было случаев тяжелого или критического симптоматического COVID-19, по сравнению с восемью такими случаями среди добровольцев, получивших плацебо. Кроме того, было два случая смерти от COVID-19 в группе плацебо, но ни одного из тех, кто получил вакцину AstraZeneca.

