Чем вызван самый масштабный сбой в истории соцсетей и мессенджеров: главные версии

Чем вызван самый масштабный сбой в истории соцсетей и мессенджеров: главные версии1
- 5.10.2021, 8:57
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В ночь на вторник все интернет-ресурсы «ожили».
В понедельник пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, позже стало известно о сбоях в работе других социальных сетей и мобильных операторов. В ночь на вторник все «ожили», но почему они перестали работать?
ТАСС собрал все версии.
В Downdetector назвали сбой самым масштабным из зафиксированных в истории.
Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за сбой на собственной странице.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США знают о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp и внимательно следят за ситуацией, однако никаких новых сведений у них на данный момент нет.
The New York Times со ссылкой на пожелавших сохранить анонимность сотрудников компании Facebook Inc сообщила, что сбой в работе соцсетей вряд ли стал результатом кибератаки. Такой вывод был сделан на основе того, что Facebook, Instagram и WhatsApp слишком различаются между собой, чтобы одновременно стать жертвами одной хакерской атаки.
Портал Privacy Affairs сообщил, что базу данных, включающую 1,5 млрд пользователей Facebook, выставили на продажу в даркнете.
Причиной сбоя в работе сервисов могло стать удаление DNS-записей, связанных с Facebook, из глобальных таблиц маршрутизации, считает специалист в области кибербезопасности Брайан Кребс.
В компании Kentik назвали возможной причиной сбоя проблемы протокола динамической маршрутизации BGP.
Произошедший накануне сбой в работе Facebook был вызван неудачными изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом говорится на сайте инженеров соцсети.
Официальной информации о причинах пока нет.