Чем вызван самый масштабный сбой в истории соцсетей и мессенджеров: главные версии 1 5.10.2021, 8:57

В ночь на вторник все интернет-ресурсы «ожили».

В понедельник пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, позже стало известно о сбоях в работе других социальных сетей и мобильных операторов. В ночь на вторник все «ожили», но почему они перестали работать?

ТАСС собрал все версии.

В Downdetector назвали сбой самым масштабным из зафиксированных в истории.

Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за сбой на собственной странице.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США знают о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp и внимательно следят за ситуацией, однако никаких новых сведений у них на данный момент нет.

The New York Times со ссылкой на пожелавших сохранить анонимность сотрудников компании Facebook Inc сообщила, что сбой в работе соцсетей вряд ли стал результатом кибератаки. Такой вывод был сделан на основе того, что Facebook, Instagram и WhatsApp слишком различаются между собой, чтобы одновременно стать жертвами одной хакерской атаки.

Портал Privacy Affairs сообщил, что базу данных, включающую 1,5 млрд пользователей Facebook, выставили на продажу в даркнете.

Причиной сбоя в работе сервисов могло стать удаление DNS-записей, связанных с Facebook, из глобальных таблиц маршрутизации, считает специалист в области кибербезопасности Брайан Кребс.

В компании Kentik назвали возможной причиной сбоя проблемы протокола динамической маршрутизации BGP.

Произошедший накануне сбой в работе Facebook был вызван неудачными изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом говорится на сайте инженеров соцсети.

Официальной информации о причинах пока нет.

