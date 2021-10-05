Шейман, Зингман и другие: журналист рассказал новые подробности о тайной добыче золота в Зимбабве 5.10.2021, 9:17

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иллюстрационное фото

Что еще удалось узнать благодаря «Архиву Пандоры»?

Сын бывшего управделами президента Беларуси Виктора Шеймана Сергей и бизнесмен Александр Зингман через офшорную компанию владеют долей в фирме Zim Goldfields, которая добывает золото в Зимбабве. Это выяснили расследователи литовского центра Siena, объединения журналистов-расследователей OCCRP и телеканала "Белсат", изучив "Архив Пандоры".

Белорусский журналист Александр Ярошевич, также работавший над расследованием, рассказал "Настоящему Времени" подробности того, что удалось узнать.

– Наше расследование касается отношений Беларуси с Зимбабве. Эти отношения очень активно развивались в последнее время с 2015 года. И самая активная фаза – 2018-2019 годы. Белорусские чиновники – в частности, тогдашний управляющий делами президента Виктор Шейман, старый давний соратник Лукашенко – ездили с визитом в Зимбабве договариваться о поставках техники в Зимбабве. Лукашенко поручил Шейману курировать африканское направление.

Поскольку Зимбабве считается не очень платежеспособной страной, то взамен белорусские власти попросили разрешения на добычу золота в Зимбабве. И они это разрешение получили. Но потенциальную выгоду от этой сделки имело совсем не белорусское государство, а офшорная компания, бенефициаром которой является его сын Сергей Шейман, а также влиятельный белорусский бизнесмен Александр Зингман.

– Как эти люди связаны с Лукашенко?

– Виктор Шейман шел рука об руку с Александром Лукашенко с 1994 года, когда он пришел к власти. Это человек, который постоянно помогал ему, он даже в какое-то время занимал должность помощника президента по специальным вопросам. Лукашенко поручал ему решение таких деликатных вопросов. Но оказалось, что сын Шеймана является потенциальным бенефициаром добычи золота в Африке.

То есть Шейман – доверенное лицо Лукашенко, а сын Шеймана – это доверенное лицо Шеймана.

Второй бизнесмен, о котором мы говорим в нашем материале, – это Александр Зингман. О нем стало известно довольно много в последнее время. Он как раз таки брал на себя именно поставки техники в Африку. Сначала они делали это через гонконгскую компанию Afex вместе с другим белорусским бизнесменом Александром Шакутиным.

Потом, как нам рассказал Шакутин, европейские банки отказывались проводить какие-то операции по сделкам, потому что его имя было токсичным, он тогда вышел из этого бизнеса, и они продали компанию зимбабвийскому адвокату Фараи Мутамангира – это человек, близкий к тогдашнему президенту Зимбабве Роберту Мугабе. И тогда Зингман стал торговать техникой через свою компанию, которая находится в Арабских Эмиратах, она называется Aftrade.

– О каких суммах может идти речь?

– Как выглядит ситуация: власти заявляли изначально, когда только отношения Зимбабве и Беларуси активизировались, то первое заявление было о поставках техники на сумму 150 млн долларов, это было в 2015 году.

В 2019 году Шейман уже как минимум в третий раз летал в Зимбабве в сентябре, и тогда было заявлено о подписании контракта на сумму 350 млн долларов. Но в то же время статистика по экспорту из Беларуси в Зимбабве немножко отличается от тех цифр, которые озвучивались. За последние пять лет – с 2016-го по 2020 год – туда было поставлено белорусской продукции на 45 млн долларов.

Что касается золота, мы пытались узнать эту информацию об объемах его добычи, о суммах заработанных, мы обращались и в зимбабвийскую компанию ZMDC, которая является совладельцем совместного предприятия по добыче золота, мы обращались с этим вопросом и к Александру Зингману, мы обращались с этим вопросом и к Сергею Шейману, но нам никто не ответил.

– О чем говорит эта разница между тем, что обещали экспортировать в Беларусь, и тем, что реально экспортировали?

– Тут могут быть две версии. Первая версия – это то, что не все, что заявлялось, осуществилось в реальности. То есть это, может быть, были их планы, а в реальности получилось гораздо меньше, чем они планировали.

Второе, как мы знаем, торговля техникой шла через компании в Гонконге и компании в Арабских Эмиратах. Возможно, часть прибыли оседала там, и поэтому она не отражена в статистике по экспорту из Беларуси в Зимбабве, но это только такая версия.

– Вы еще не сказали, как Зингман связан с Лукашенко.

– Зингман, скорее, больше связан с Виктором Шейманом, он его сопровождал во время этих визитов в Зимбабве. И когда зимбабвийская пресса писала об этих встречах, то она обозначала Зингмана как советника Шеймана. Зингман также является почетным консулом Зимбабве в Беларуси, и само консульство находится в "Президент-отеле" в центре Минска. Этот отель находится в подчинении управделами президента, который возглавлял Виктор Шейман. Это довольно близкий круг. На встречах, которые были в Беларуси с участием Лукашенко, Зингман тоже присутствовал.

– Вы ждете, что после публикации расследования и видео будет какая-то реакция со стороны белорусских властей?

– Тяжело очень спрогнозировать, отреагируют ли как-то белорусские власти. Когда мы готовили этот материал, единственный комментарий, который мы получили, – это от Александра Шакутина, он комментирует поставки техники через гонконгскую компанию, а также от Александра Зингмана, который сказал, что не имеет никакого отношения ни к совместному предприятию по добыче золота Zim Goldfields, ни к британской фирме Midlands Goldfields, якобы у него нет сейчас никаких действующих отношений с Сергеем Шейманом. Будет ли реакция на уровне повыше – мне тяжело сказать.

– А в расследования вы верите? В то, что будут расследовать, почему выгоду от золотодобычи получает не Беларусь?

– В Беларуси сейчас в нынешних условиях, мне кажется, это маловероятно. Вспомните, например, как это было с Panama Papers, главным героем которого был Сергей Ролдугин. И что случилось после публикации этого расследования – Путин подал в отставку? Нет! Люди вышли на улицы и требовали отставки? Нет!

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