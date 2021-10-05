Мнение: В опочивальне Таракана может оказаться генерал с пепельницей в руке 5.10.2021, 9:33

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Кремль выбивает из-под Лукашенко две главных подпорки — силовиков и «кошельков».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своему помощнику Игорю Артемьеву подключиться к реализации "союзных программ" России и Беларуси.

Это событие в свете последнего визита Лукашенко в Сочи и скандала вокруг закрытия "любимой газеты Путина" в Беларуси прокомментировал телеграм-канал CYNIC:

Следите за действиями Артемьева... Его ставят на вопрос Беларуси из довольно специфической сферы - из "антимонопольной" службы. Вообще выглядит красиво не только с точки зрения контекста "монополии" на власть, но и с точки зрения "экономической модели".

Москва намекает, что после "карт" у "кошельков" не останется ни власти, ни денег, ни контроля. Кремль запугивает не только Лукашенко, но и его ближайшее окружение угрозой "захлопнуть мышеловку" и поделить весь сыр между своими, поэтому хомячку придется худеть - запастись орешками в щечках и ждать "холодную зиму".

Мы помним, что наднациональных органов в "союзном государстве" не предусмотрено, а это значит, что деньги, попадая из Москвы в Беларусь, попадают в черную дыру, из которой невозможно выбраться. И это будет означать, что деньги разграбят - ровно поэтому Лука настаивал на отсутствии "верховного контроля".

Система "партнеров на равных" подразумевает, что Беларусь, находясь под санкциями, превращается в дотационный регион, в который деньги поступают, но контролировать "оборот" этих денег невозможно до тех пор, пока сама система не захочет его показать.

Выгодное вложение? Не очень, поэтому денег давать не будут, а "кошельков" придется раскулачить, потому что они "монополисты" на рынке Беларуси, а Лукашенко подписал "союзный договор", поэтому все должно быть по "союзному" - младший отдает старшему все, а за это старший не дает младшему пендель.

Кроме этого система "союзного государства" предполагает еще одну удачную фишку. Все высшее командование одновременно с вступлением в силу "карты" по "силовой гармонизации" будет отправлено на ранг ниже, поэтому вся силовая элита мгновенно будет заменена на подконтрольную Кремлю, а вот этих всех "идейных" свидетелей тлеющих "яиц вкрутую" отправят в какие-нибудь информационно-идеологические войска, где они будут заниматься разгадыванием сканвордов.

То есть "союзный договор" заведомо предполагает понижение в должности всей силовой элиты Лукашенко.

Итого 2 столпа режима - "кошельки" и "силовики" выпадают из сделки.

Более того - "чужие генералы" - лютые заговорщики. Если Лукашенко решится играть немного грязно, то никто не сможет предугадать, в какой руке и у кого окажется пепельница.

В итоге мы имеем систему, которая определенно не выгодна Лукашенко, а еще менее выгодна данная модель его ближайшему окружению, которое, к тому же, может быть благополучно сдано в "европейский ломбард" в качестве цены за снятие санкций.

План не сходится. Кремль может начинать готовиться к предательству со стороны Лукашенко.

Москва через Артемьева пытается угрожать Лукашенко, но тому не угрожать надо, а убирать - он берет в заложники журналиста российского издания, которое очень близко к Кремлю.

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