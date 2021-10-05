Ученые нашли в пустыне Сахара необычное животное и сделали важное открытие 2 5.10.2021, 9:48

2,776

Это новый вид, который поможет понять процесс эволюции.

В египетской части пустыни Сахара ученые обнаружили останки четвероногой косатки возрастом 43 миллиона лет. По мнению специалистов, это - новый вид, который поможет понять процесс эволюции.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По словам ученых, открытие этого нового вида имеет решающее значение для понимания процесса эволюции древних китов в морских млекопитающих, которых мы знаем сегодня.

Недавно обнаруженный вид косаток, получивший название Phiomicetus anubis, вероятно, достигал более трех метров в длину и весил более 900 кг. Скорее всего, он существовал в период эоцена, примерно 56-34 миллиона лет назад. У этих косаток была длинная морда и острые зубы, прикрепленные к массивным челюстям.

"Когда анатомические данные привели нас к выводу, что это новый вид китов, это было удивительное ощущение радости и энтузиазма. Этот вклад значительно продвигает понимание роли, которую африканские воды играли в эволюции китов в эоцене", - отметил ведущий автор исследования Абдулла Гохар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».