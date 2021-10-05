Ученые нашли в пустыне Сахара необычное животное и сделали важное открытие

Ученые нашли в пустыне Сахара необычное животное и сделали важное открытие2
- 5.10.2021, 9:48
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Это новый вид, который поможет понять процесс эволюции.
В египетской части пустыни Сахара ученые обнаружили останки четвероногой косатки возрастом 43 миллиона лет. По мнению специалистов, это - новый вид, который поможет понять процесс эволюции.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
По словам ученых, открытие этого нового вида имеет решающее значение для понимания процесса эволюции древних китов в морских млекопитающих, которых мы знаем сегодня.
Недавно обнаруженный вид косаток, получивший название Phiomicetus anubis, вероятно, достигал более трех метров в длину и весил более 900 кг. Скорее всего, он существовал в период эоцена, примерно 56-34 миллиона лет назад. У этих косаток была длинная морда и острые зубы, прикрепленные к массивным челюстям.
"Когда анатомические данные привели нас к выводу, что это новый вид китов, это было удивительное ощущение радости и энтузиазма. Этот вклад значительно продвигает понимание роли, которую африканские воды играли в эволюции китов в эоцене", - отметил ведущий автор исследования Абдулла Гохар.