Технологический придаток Поднебесной 2 Александр Коваленко, sprotyv.info

5.10.2021, 9:56

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По многим военным показателям РФ уже сильно отстает от Китая.

В начале прошлого месяца появились первые сообщения о том, что Китай заинтересовался приобретением российских ударных вертолетов Ка-52К "Катран", для размещения на своих УДК "Тип 075".

По мере того как эта информация пульсировала в информационном пространстве, без официального подтверждения, вокруг этого намерения стали всплывать дополнительные подробности. В частности, упоминалось о том, что китайская сторона намерена приобрести не небольшую, а крупную партию вертолетов, в количестве не менее 30 единиц.

Откровенно говоря, такое приобретение виделось изначально крайне неоднозначным. Ведь, во-первых, Китай развивает свою линейку ударных вертолетов, в частности Harbin Z-19. Во-вторых, если говорить непосредственно о Ка-52К "Катран", то именно корабельная модификация этих вертолетов не может называться полноценно корабельной.

Как известно, на сегодняшний день Ка-52К "Катран" эксплуатируется в основном ВМС Египта. Именно так, ВМС Египта являются основными эксплуатантами Ка-52К "Катран", а не Россия, производящая данные ударные вертолеты. И это связано с тем, что у России нет кораблей-вертолетоносцев, которые бы могли на себе размещать данные вертолеты. Единственный такой корабль, а именно авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" находится в состоянии бесконечного ремонта и модернизации.

Более того, Ка-52К "Катран" не прошли полноценного цикла испытаний из-за отсутствия полноценной испытательной площадки и являются сырым продуктом, спешно отправляемым на экспорт.

В июле 2020 года гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что испытания палубных ударных Ка-52К «Катран» будут возобновлены. То есть, таким образом, гендиректор холдинга «Вертолеты России» подтвердил факт поставок данных вертолетов Египту без прохождения полного цикла испытаний.

Так зачем же Китаю, с хорошо развитым ВПК, российские недоделанные, корабельные Ка-52К?

На самом деле Китай в данном случае мог заинтересоваться российскими вертолетами не с позиций практической эксплуатации, а с позиций технологического заимствования.

Именно ради технологического заимствования Китай приобретал российские ЗРС С-400, многофункциональные истребители Су-35 и т.д. Приобретал ограниченной партией, достаточной для того, чтобы разобрать, изучить, скопировать. Ведь, согласитесь, что такое два полковых комплекта С-400 для такой большой страны как Китай? Или, что такое 24 истребителя Су-35 в составе ВВС НОАК?

Аналогично и Ка-52К нужны КНР исключительно для изучения и копирования технологий. Ведь эти вертолеты по ряду показателей превосходят китайские аналоги, например, тот же Harbin Z-19. Но, если слухи о данной сделке не просто слухи, то превосходство по ТТХ российских ударных вертолетов над китайскими — временное.

Да и в очередной раз мы сможем убедиться в том, что Россия это не только ресурсный, но и технологический придаток Китая. Правда, явление это тоже временное, ведь по ряду военно-технических показателей Россия уже давно отстает от КНР.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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