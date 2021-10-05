«Архив Пандоры» приоткрыл тайны российских денег в британской политике и энергетике 1 5.10.2021, 10:13

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Виктор Федотов

Утечка секретных документов стала одной из крупнейших в истории.

Британский бизнесмен российского происхождения Виктор Федотов заработал миллионы на предполагаемой коррупционной схеме в России, показала утечка офшорных документов. Теперь его компания спонсирует политиков в Великобритании и ждет от них разрешения проложить под Ла-Маншем кабель, имеющий стратегическое значение для безопасности страны.

Би-би-си изучила документы из так называемого "Архива Пандоры" (Pandora Papers), из которых следует, что Федотов тайно получал выгоду от предполагаемой аферы при строительстве нефтепровода "Транснефти".

Юристы Федотова говорят, что "нет решительно никаких доказательств" противоправных действий их клиента.

Утечка "Архива Пандоры" - одна из крупнейших в истории. Документы офшорных компаний попали в распоряжение Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Их изучали и проверяли более 650 журналистов со всего мира, и с воскресенья мировые СМИ начали делиться результатами этой работы с читателями и зрителями.

Программа Би-би-си "Панорама" совместно с газетой Guardian обнаружили среди 12 млн документов свидетельства того, что Федотов был закулисным владельцем российской компании ВНИИСТ, которая заработала на многомиллионных подрядах трубопроводной госкомпании "Транснефть".

В ранее обнародованных результатах аудиторской проверки 2008 года было указано, что "Транснефть" понесла серьезные убытки из-за коррупционных схем, и что одним из заработавших на этом подрядчиков был ВНИИСТ.

В частности, утверждалось, что ВНИИСТ получал оплату, но сам ничего не делал, а нанимал субподрядчика, в результате чего "Транснефть" только по двум контрактам понесла убытки на 143 млн долларов.

Документы аудиторской проверки опубликовал российский оппозиционер Алексей Навальный. Никаких официальных обвинений в адрес лиц, имевших отношение к изложенному в материалах проверки, предъявлено не было.

Чего не было в той утечке, так это указаний на то, что тайным бизнес-партнером Федотова в компании ВНИИСТ был тогдашний глава "Транснефти" Семен Вайншток. Документы из "Архива Пандоры" демонстрируют, как он зарабатывал на контрактах, заключенных вверенной ему компанией.

Они проливают свет на схему вывода прибыли от полученных от "Транснефти" подрядов через цепочку компаний в Нидерландах, Люксембурге, на Мальте и Британских Виргинских островах. Ими владели трасты, тайными бенефициарами которых выступали Федотов и Вайншток. Часть прибыли досталась еще одному топ-менеджеру трубопроводной госкомпании.

Утекшие файлы демонстрируют перемещение миллионов долларов на счета этих трастов и показывают, что к 2007 году в трасте Федотова было активов примерно на 97 млн долларов.

Эти свидетельства дают основание предположить, что часть средств, заработанных на контрактах "Транснефти", пошла на оплату особняка Федотова в английской провинции.

Известный адвокат Эндрю Митчелл, к которому "Панорама" обратилась с просьбой оценить возможное назначение подобной схемы, сказал, что она похожа на "очевидную попытку присвоить казенные средства, а с учетом того, что организацией и выбором подрядчиков занимались глава госкомпании с парой приятелей, ну, это мошенничество".

Юристы Вайнштока назвали подозрения в мошенничестве "необоснованными" и "политически мотивированными".

"В свое время эти подозрения были предметом проверок Счетной палаты, МВД и Генпрокуратуры России, и все они пришли к выводу о беспочвенности обвинений и отсутствии основания для применения мер в отношении наших клиентов", - сообщили они.

По словам юристов Федотова, отчет о результатах проверки 2008 года не является официальным документом, а он сам отрицает причастность к каким-либо противоправным действиям.

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Деньги в Великобритании Федотов тратил не только на покупку недвижимости. Часть средств досталась правящей Консервативной партии.

В прошлом году стало известно, что Федотов является владельцем компании Aquind, которая стоит за проектом прокладки подводного электрокабеля в Великобританию из Франции стоимостью 1,24 млрд фунтов. Aquind обратился за одобрением к правительству, и решение должно быть принято в ближайшие дни.

Изначально его связи с Aquind были скрыты с разрешения регулятора, допускающего в исключительных случаях отклонение от норм прозрачности собственности для защиты личной безопасности владельца бизнеса.

Но теперь Федотов числится среди владельцев в общедоступной базе данных наряду с Александром Темерко, российско-британским предпринимателем украинского происхождения.

Темерко тесно связан с тори и дружит с премьером Борисом Джонсоном.

Он редко пропускает слеты доноров Консервативной партии и лично пожертвовал более 700 тыс. фунтов.

Как выяснила Би-би-си, помимо личных отчислений Темерко, компании Федотова пожертвовали еще 700 тыс. фунтов 34 депутатам-тори и местным отделениям партии с момента, когда Aquind начал заниматься мегапроектом.

И этим отношения Aquind с консерваторами не исчерпываются.

Один из высокопоставленных чиновников правительства Бориса Джонсона, замминистра по делам бизнеса лорд Калланан недавно занимал пост одного из директоров компании, а бывший чиновник лорд Джеймс Вартон устроился в Aquind советником на зарплате, как только лишился депутатского мандата в 2017 году.

Консервативная партия заявила, что все пожертвования декларируются и проверяются в должном порядке.

"Сбор средств - законная часть демократического процесса. Пожертвования ни в коей мере не влияют на политику правительства", - сообщил официальный представитель тори и добавил, что партией движут лишь забота о британцах и интересы нации.

Юристы Aquind и Темерко, в свою очередь, сообщили, что все пожертвования "полностью законны, должным образом задекларированы и не имели цели добиться каких-либо преференций". По их словам, "нет никаких доказательств того, что эти деньги были получены мошенническим путем" от "Транснефти".

Федотов "отрицает любые подозрения в недобросовестности" и говорит, что "он никогда не имел никакого отношения к британской политике, а все его действия всегда были открытыми и подотчетными".

О планах проложить кабель по дну Ла-Манша Aquind объявил в 2016 году. Он должен соединить английский Портсмут и Гавр в Нормандии.

Это далеко не первый подобный интерконнектор.

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Фото: Paul Gonella

Депутат оппозиционной Лейбористской партии Стивен Морган, представляющий один из округов Портсмута в британском парламенте, обеспокоен тем фактом, что параллельно электрическому кабелю планируется проложить еще и телекоммуникационный. "Их будет разрешено сдавать в аренду кому попало... что порождает вопросы, подобные тем, что возникают в отношении британской сети 5G и китайской Huawei", - говорит он.

Aquind представил проект властям в 2019 году, и в ближайшие дни его судьбу решит министр по делам бизнеса Квази Квартенг. Его предшественник Алок Шарма самоустранился от принятия решения после того, как его застукали за одним столом с Темерко на сборе пожертвований для партии тори.

Так же поступила замминистра по энергетике Анн-Мари Тревельян, когда отделение партии в ее округе получило несколько взносов от Aquind и Темерко.

В 2019 году депутат Дэвид Моррис публично поддержал Aquind на заседании Палаты общин британского парламента, за что получил предупреждение, поскольку выяснилось, что всего несколькими неделями ранее Aquind пожертвовала ему 10 тыс. фунтов.

Адвокат Гэвин Миллар, специализирующийся на избирательном праве, полагает, что политики сознательно закрывают глаза на очевидные риски. "Не в их интересах копать глубоко. И это выгодно - закрывать глаза, особенно если пожертвования текут рекой", - говорит адвокат.

Департамент министерства, который возглавляет лорд Калланан, на запрос Би-би-си ответил, что тот самоустранился от любых решений, связанных с Aquind.

А представитель министра Квартенга сказал: "В настоящее время министр изучает заключение на проект. Решение пока не принято. Решение будет принято лично министром".

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