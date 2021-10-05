«Люди стоят в очереди по талонам по три часа» 1 5.10.2021, 10:21

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В белорусских поликлиниках — коллапс.

Вот так выглядит утро в белорусских поликлиниках. Подписчики телеграм-канала «Беларусь за МКАДом» поделились своими историями:

«В Молодечно люди с температурой стоят в очереди на улице, внутри столько же. Работают два кабинета, один для первичных, второй для повторных, плюс там же в здании кабинет для анализа на ПЦР и второй для анализа на кровь».

«В Витебской городской клинической поликлинике № 3 врачи работают без обедов и перерывов. Люди стоят в очереди по талонам по три часа».

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