«Люди стоят в очереди по талонам по три часа»1
- 5.10.2021, 10:21
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В белорусских поликлиниках — коллапс.
Вот так выглядит утро в белорусских поликлиниках. Подписчики телеграм-канала «Беларусь за МКАДом» поделились своими историями:
«В Молодечно люди с температурой стоят в очереди на улице, внутри столько же. Работают два кабинета, один для первичных, второй для повторных, плюс там же в здании кабинет для анализа на ПЦР и второй для анализа на кровь».
«В Витебской городской клинической поликлинике № 3 врачи работают без обедов и перерывов. Люди стоят в очереди по талонам по три часа».