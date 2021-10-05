Новый рекорд: Польша развернула 590 нелегалов, штурмовавших границу с территории Беларуси 1 5.10.2021, 10:28

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Фото: Getty Images

За помощь нелегальным мигрантам также задержаны 6 человек.

За 4 октября польские пограничники пресекли 590 попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси, сообщает пресс-служба ведомства. Это новый рекорд. В предыдущий день границу перейти пытались 434 человека.

35 нелегальных иммигрантов были задержаны, в том числе 34 гражданина Ирака и один — Конго.

За помощь нелегальным мигрантам также задержаны 6 человек. Это два румына, ливиец, голландец, украинец и поляк. С начала сентября задержаны уже 26 проводников.

Отметим, что режим Лукашенко свозит нелегалов на территорию Беларуси, а затем отправляет их на границу с ЕС.

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