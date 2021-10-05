Саакашвили написал письмо Зеленскому

Саакашвили написал письмо Зеленскому2
- 5.10.2021, 10:35
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Экс-президент Грузии назвал себя «личным узником Путина».
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из тюрьмы написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Текст письма опубликован на странице Саакашвили в Facebook.
«Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире.
Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", — говорится в письме.
Возвращение и задержание Саакашвили
Утром 1 октября Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию. Он опубликовал видеообращение, в котором также указывает, что находится в Батуми.
Сначала в МВД Грузии опровергали информацию о том, что Саакашвили пересек государственную границу страны. Однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время брифинга вечером заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. По его словам, правоохранители заранее знали о перемещении политика и полностью контролировали процесс.
В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в пенитенциарное учреждение «для выполнения решений». Также против него открыли новое дело за незаконное пересечение границы. Саакашвили объявил голодовку в тюрьме.
Прес-секретарь президента Владимира Зеленского заявил, что в ОП внимательно следят за ситуацией и глава государства обеспокоен новостями о задержании Саакашвили.
Сам Зеленский заявил, что намерен добиваться возвращения в Украину задержанного в Грузии Саакашвили «различными возможностями».
Адвокат Георгий Чивиашвили предположил, что Саакашили откажется от экстрадиции в Украину.