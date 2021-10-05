Саакашвили написал письмо Зеленскому 2 5.10.2021, 10:35

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

Экс-президент Грузии назвал себя «личным узником Путина».

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из тюрьмы написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Текст письма опубликован на странице Саакашвили в Facebook.

«Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире.

Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", — говорится в письме.

Возвращение и задержание Саакашвили

Утром 1 октября Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию. Он опубликовал видеообращение, в котором также указывает, что находится в Батуми.

Сначала в МВД Грузии опровергали информацию о том, что Саакашвили пересек государственную границу страны. Однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время брифинга вечером заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. По его словам, правоохранители заранее знали о перемещении политика и полностью контролировали процесс.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в пенитенциарное учреждение «для выполнения решений». Также против него открыли новое дело за незаконное пересечение границы. Саакашвили объявил голодовку в тюрьме.

Прес-секретарь президента Владимира Зеленского заявил, что в ОП внимательно следят за ситуацией и глава государства обеспокоен новостями о задержании Саакашвили.

Сам Зеленский заявил, что намерен добиваться возвращения в Украину задержанного в Грузии Саакашвили «различными возможностями».

Адвокат Георгий Чивиашвили предположил, что Саакашили откажется от экстрадиции в Украину.

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