Налог на квартиры и другие «сюрпризы» для белорусов: самое интересное в проекте Налогового кодекса 1 5.10.2021, 10:42

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Эксперт рассказалa, чего ждать предпринимателям и обычным гражданам.

На сайте Минфина опубликован проект Налогового кодекса на 2022 год . «Телеграф» попросил эксперта прокомментировать данный документ.

«Большого оптимизма проект не вызывает»

По словам директора Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского Жанны Тарасевич, работа над проектом все еще продолжается. Так 1 октября состоялось заседание общественно-консультативного совета (ОКС) при Минфине, в котором она приняла участие.

Среди наиболее важных новелл законодательного акта она выделила изменения, касающиеся малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, а также физлиц.

Так со следующего года ИП только определенного вида деятельности могут остаться на упрощенной системе налогообложения (УСН), остальные будут платить либо единый налог, либо работать по общей системе налогообложения (ОСН) и платить подоходный налог 16%. При этом местным органам власти дается возможность повышать этот налог до 18%.

С 2023 года будет изменены подходы к налогообложению самозанятых и ИП. Скорее всего, будет отменен единый налог для ИП. Тут будет три пути — либо работать на ОСН, либо перерегистрироваться в коммерческую организацию и применять УСН, либо ИП, работающие без наемных работников, могут стать самозанятыми. Что касается последних, то тут тоже меняется налогообложение, речь идет о том, что они будут платить от выручки. Будет создана специальная цифровая платформа при МНС, которая будет помогать рассчитывать эти налоги. Предполагается взимать 10% при обороте до 60 тыс. рублей в год, если выше — 20%.

Для малого и среднего бизнеса также меняется подход. Так УСН могут применять только организации с численностью работников до 50 человек и объемом выручки 2 млн. 150 тыс. рублей. Но при этом повышается ставка налогов с 5% до 6%. Также ставился вопрос, применять ли УСН с НДС.

«Пока в проекте такой вариант не предусмотрен, хотя это выбивает из бизнеса ряд организаций в цепочке добавленной стоимости, в основном производственные организации, которые работают на аутсорсинге и не только. Например, организация печет пирожки и поставляет их в торговую сеть. Соответственно у нее нет НДС, то сеть должна платить за эту организацию. Это не выгодно, соответственно будут разрываться такие поставки. Поэтому данный вопрос ставился на ОКС при Минфине», — рассказала Жанна Тарасевич.

Она также отметила, что вводится налог на недвижимость для физлиц, которые имеют квартиры.

«Раньше мы такой налог не платили, а предполагается, что с 2022 года мы будем платить. Кончено можно сказать, что данным новшествами выравниваются условия конкуренции и для бизнеса и для физлиц. Физлицо платит за домик в деревне или на даче, теперь налоги выравниваются. Если взять ИП, юрлица и самозанятые, здесь можно сказать тоже выравниваются условия конкурентной среды, получается более или менее одинаковая нагрузка. Но, к сожалению, в проекте мы не видим снижения налоговой нагрузки для тех, кто работают на ОСН, кто занимается экспортом, производственным бизнесом, импортозамещением», — заметила директор БСПН.

По ее словам, для физлиц также грядут серьезные перемены.

«Государство будет больше уделять внимание доходам и расходам граждан. По имеющимся данным в МНС, если расходы будут превышать доходы, то соответственно будут назначаться проверки — обычные, камеральные. Будут вызывать в МНС для объяснений. Условно, если родители после смерти оставили какую-то сумму, и я купила на нее машину, то надо будет доказывать, что это так», — обратила внимание эксперт.

«Большого оптимизма данный проект не вызывает, потому что, если увеличиваются налоговые ставки, это будет отражаться на ценах. Если для ИП будет запрет применения УСН для всех услуг, то встает вопрос и занятости. Если у ИП есть наемные работники, он будет вынужден от них избавляться, если перейдет в категорию самозанятых. Для многих усложняется администрирование налогов, надо считать доходы и расходы, платить 16 или 18%. Встанет вопрос, что лучше закрыться, чем работать в ноль или даже с убытком. Конечно, все это надо считать. Здесь видится три аспекта — экономический, социальный и психологический. Экономический — увеличение ставок налогов приведет к увеличению цен. Социальный — реорганизация и переформатирование деятельности бизнеса затронет вопросы занятости. Что касается психологического, то все уже привыкли работать по единой системе, любые изменения — это стресс для любого субъекта, и если мы говорим о создании цифровой платформы, то не все могут ею воспользоваться. Костяк ИП — люди возраста 50+, и некоторые уйдут только из-за того, что не обладают знаниями, новыми технологиями. И этот психологический барьер играет определенную роль. На совокупность всех факторов надо еще смотреть, чтобы новшества налогового законодательства сильно не повлияли на бизнес-среду и на жизнь простых граждан», — резюмировала Жанна Тарасевич.

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