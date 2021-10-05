«Поспал без кислорода — утром кашель с кровью и сжатие в груди» 5.10.2021, 11:03

Известные белорусы рассказали о своем лечение от COVID-19.

Анатолий Шумченко после трех недель лечения ковида оказался в реанимации — вследствие проблем с сердцем. Общественный активист Петр Кузнецов борется с болезнью самостоятельно – не хочет напрягать медиков, так как в поликлинике огромные очереди, а у него болезнь проходит в довольно легкой форме, пишет сайт «Радыё Свабода».

Три дня назад Шумченко собирались выписывать из больницы

Более 3 недель лидер предпринимателей Анатолий Шумченко с тяжелой коронавирусной инфекцией находится в первом госпитале столицы, куда его доставила скорая помощь. Историю своей болезни Анатолий подробно записывает в Фейсбуке.

4 октября в середине дня Анатолий написал, что его переводят в реанимацию – причем не из-за ковида, а из-за сердца.

«Все остальные показатели здоровы. Доктор так и сказал – здоров. Будут УЗИ сердца делать. Без кислорода сложно дышать. Это то коварство, о котором я говорил: ковид вылечили, а возникли другие осложнения», — написал Анатолий.

А буквально в субботу, 2 октября, он написал, что вот 21-й день с момента теста, и, согласно протоколу, он уже не заразен.

«То есть ковида нет, но есть неприятные осложнения. Вчера я почти уже выписывался, но благодаря доктору, который еще раз внимательно изучил КТ, увидел изменения и выписку отменил. Назначили опять капельницы антибиотика имицинему»

4 октября утром Анатолий написал, что состояние у него снова ухудшилось, и он снова под кислородной маской.

«Все очень плохо. Вот такие качели. Врачи делают все возможное. Проспал без кислорода, утром кашель с кровью и сжатие в груди. Оптимизма все меньше и меньше», – написал Шумченко в своем фейсбуке.

Лидер предпринимателей болеет с 13 сентября. Температура у него поднялась до 39 градусов, компьютерная томография показала 25% поражения легких, поставили диагноз «пневмония». Сатурация падала до 88, поэтому много времени Анатолий был «на кислороде». Ему ставили капельницы, уколы гепарина и тройчатки.

Через неделю, 21 сентября, Анатолий написал, что на 21-й день болезни лучше ему не стало.

«Пока все очень плохо: сатурация низкая: 88-90, под кислородом 98. Анализы на пике воспаления! Круглосуточно под маской»

На следующий день к больному вызвали реаниматолога и анестезиолога, но в реанимацию не положили. Реаниматолог пошутил, что Анатолий – не его пациент.

На 16-й день не было никаких улучшений, температура упала до 35,6.

28 сентября палату, где лежит Анатолий Шумченко, посетил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, написал сам Шумченко.

«Он внимательно все расспросил, мы с ним поговорили, он был открыт и не убегал от острых тем... Что касается меня, то лежать мне еще очень долго, если ничего плохого не случится. Личная врач настроена, что есть улучшения, но мне очень сложно морально. Держусь из последних сил... Но теперь все зависит от организма, как он себя поведет».

На следующий день, 29 сентября, Анатолий писал, что состояние его улучшилось, сатурация поднялась до 95, некоторое время он был без кислорода. А врач сказала, что это признак выздоровления. А сегодня, 4 октября - снова ухудшение.

Еще в начале болезни Анатолий писал, что «коварный ковид» умный, и к тому же может подстраиваться под жаропонижающие: когда первый раз собьет температуру, а потом уже лекарства не работают».

Под каждым постом Анатолия десятки людей высказывают слова поддержки и желают крепкого здоровья.

«Контакты с медициной у меня минимальные, лечусь самостоятельно»

Общественный активист из Гомеля Петр Кузнецов болеет ковидом уже 12-й день. Полагает, что заразился от жены, которая заболела на 4 дня раньше него. Лечится самостоятельно.

«Как и где лечат коронавирус, я не знаю. Ведь у меня болезнь протекает в довольно легкой форме. Температура была только первые два дня – 37,2 градуса, потом ее не было. Но состояние было сначала довольно неприятное: ломота в теле, в костях, утомляемость. Теперь симптомы потихоньку исчезают. Правда, запахи исчезли на пятый день, их нет и поныне.

Я сходил в свою поликлинику, мне померяли сатурацию – она была в норме

Направили на ПЦР-тест, на рентген», - говорит Петр Кузнецов.

Он сам приобрел себе пульсоксиметр, чтобы следить за состоянием легких по сатурации. Ведь врачи объяснили: если сатурация падает, нужно срочно обращаться к ним – вероятная пневмония, а если сатурация в норме – болезнь протекает в легкой форме. А вот попасть на рентген и даже узнать результат ПЦР-теста не удалось.

«Контакты с медициной у меня были минимальные, лечусь самостоятельно. На рентген я так и не попал – там была очередь человек 50. Тест сделал. Но чтобы узнать результаты ПЦР-теста, нужно было снова идти к врачу на второй прием. Там была очередь человек 40. Я и пошел из той поликлиники.

Подумал: А что мне даст этот результат? Если у меня есть все симптомы, не чувствую запахов – это, скорее всего, ковид, и тест подтвердит его. А если при наличии всех симптомов и отсутствии запахов тест покажет, что ковиду нет, что мне с этим делать?» – рассуждает Петр.

Никто из поликлиники его не искал, сам Кузнецов тоже не стал беспокоить врачей.

«Многим людям гораздо хуже, и медицинская помощь нужна больше. Кстати, моя жена перенесла также нетрудно. Однако ей было немного хуже - у нее исчезли не только запахи, но и вкусы. Отличный повод был – доесть все кабачки, две недели их и едим. Лекарств я не принимал, но употребляю много чеснока», — шутит Петр.

Кузнецов честно признается, что не прививался. Однако не потому, что он противник вакцинации.

«У меня нет доверия ни к китайской, ни к российской вакцинам. У меня есть определенные сомнения, хотя и утверждают, что привитые люди переносят болезнь легче. Но мне сегодня написали, что одна 55-летняя женщина была привита и все равно умерла от ковида.

А еще хочется быть полноценным «гражданином мира», ведь ни с российской, ни с китайской прививками почти никуда не пустят. Хочу поехать в какую-нибудь страну, где белорусам делают прививки Pfizer или Johnson», — признается Петр Кузнецов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».