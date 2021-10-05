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В Аргентине обнаружили новый вид летучих мышей

  • 5.10.2021, 11:10
В Аргентине обнаружили новый вид летучих мышей

Его назвали в честь легендарного правителя индейцев.

Вид получил название Molossus melini. Он относится к числу бархатных складчатогубов (лат. Molossus). Всего этот род насчитывает 14 видов. Все они обитают в Центральной и Южной Америке, причем лишь три вида складчатогубов известны в Аргентине, пишет «Вокруг света».

Новый вид получил название в честь легендарного правителя индейского народа ранкел, который был убит на берегу озера, расположенного на территории провинции Санта-Фе. Озеро также было названо в его честь — Мелинкуэ. От других бархатных складчатогубов Molossus melini отличаются ярко-оранжевой окраской.

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