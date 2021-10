Лавров лукавит: что будет с Мали после прихода ЧВК «Вагнера» 5.10.2021, 11:24

Власти страны готовы платить наемникам до 11 миллионов долларов в месяц.

Сообщения о намерении военного правительства Мали заключить договор с российской частной военной компанией «Вагнер», появились еще в августе – после визита министра обороны этого африканского государства в Москву. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, обвинил Францию в том, что она бросает раздираемую конфликтом страну, решив сократить численность своих войск. И добавил, что власти Мали будут искать замену французским военным, сообщает «Голос Америки».

«В результате завершения операции «Бархан» возникла новая ситуация. Мали поставили перед свершившимся фактом. Такое ощущение, что нас бросили во время полета. Это подталкивает нас исследовать пути и средства для более эффективного обеспечения безопасности - независимо или с другими партнерами», – добавил Шогель Кокалла Маига, премьер-министр Мали.

Операция «Бархан» началась в 2013 году, когда в стране на западе Африки начался внутренний конфликт с отрядами борющихся за автономию туарегов и примкнувшими к ним исламистами, проникшими из соседней Ливии. Ядром миротворческих сил ООН тогда стали не менее 5 тысяч военных из Франции, к которым затем присоединились подразделения ряда африканских государств, а также Эстонии и Германии. В июне нынешнего года президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал завершение операции «Бархан» и сворачивание нескольких военных баз в Мали. Однако речь идет не о полном выводе войск. Вакантное место французов власти Мали решили заполнить наемниками из ЧВК «Вагнера», которые получили известность в 2014 году, с начала войны на востоке Украине, а позже были обнаружены в Сирии, Ливии и Центральноафриканской Республике. По информации «Рейтер», власти Мали готовы платить российским наемникам до 11 миллионов долларов в месяц. Глава МИД России Сергей Лавров фактически признал существование ЧВК и поступивший в Москву запрос от Бамако заключение договора по оказанию услуг. Однако он заявил, что Кремль к этому не причастен: «Они обратились к частной военной компании. Мы не имеем к этому никакого отношения. Эта деятельность осуществляется на законной основе».

В свою очередь, по словам американского эксперта в области национальной безопасности Мэтью Шмидта (Matthew J. Schmidt, PhD National Security | Political Science International Affairs, University of New Haven), министр Лавров, комментируя возможный контракт ЧВК «Вагнера» с Мали, лукавит, говоря, что они никак не связаны с российскими властями. Профессор Шмидт из Университета Нью-Хейвена обращает особое внимание на существующую связь между ЧВК «Вагнера» и Генштабом минобороны РФ.

«ЧВК “Вагнера” – несомненно, де-факто является подразделением российских вооруженных сил, несмотря на заявления Лаврова, когда он попросту лукавит, говоря об этой частной компании. Если посмотреть на процесс формирования ЧВК “Вагнера”, вы увидите, что Дмитрий Уткин покидает ГРУ, после чего, по сути, получает личный состав ГРУ с целью создания частной военной компании. Российский закон формально запрещает существование ЧВК, но есть лазейки, позволяющие государственным органам заключать контракты с ними. В итоге мы видим, что госструктура создала своего собственного подрядчика, заполнила его своими кадрами, а затем направила осуществлять операции, например, в Украину, а теперь и в Мали. Так что это однозначно продолжение внешней политики России» – отметил эксперт.

22 сентября в столице Maли Бамако, во время празднования Дня независимости страны прошла демонстрация, участники которой требовали скорейшего вывода французских войск и ввода российских сил. Между тем, наемники ЧВК «Вагнера», по данным источников Би-би-си, уже находятся республике, а в российских соцсетях распространяется реклама о найме сотрудников в ряды частной компании. Среди прочих военных специальностей, особенно востребованы саперы, минеры, операторы и механики беспилотных летательных аппаратов. Профессор Джозеф Сигл (Joseph Siegle, Ph.D. Director of Research Africa Center for Strategic Studies National Defense University), глава Центра по исследованию Африки в Национальном университете обороны США, утверждает, что нахождение российских наемников в Африке играет дестабилизирующую роль.

«В Мали мы видим, что безответственная военная хунта заявляет о привлечении извне неподконтрольной группы иностранных наемников. Все, что касается ЧВК “Вагнера”, полно противоречий! Потому что, как мы знаем, везде, где присутствуют бойцы ЧВК “Вагнера”, очень сложная ситуация, и они не способствует стабильности. Это скорее имеет дестабилизирующий эффект. В Украине, Сирии, Ливии, Мозамбике и Центральноафриканской Республике – к сожалению, во всех случаях, касающихся ЧВК “Вагнера”, ее бойцов обвиняли в нарушениях прав человека. Речь идет о внесудебных казнях, пытках и изнасилованиях. В том числе в совершении подобных преступлений в Центральноафриканской Республике ЧВК “Вагнера” обвиняет ООН», – подчеркнул Джозеф Сигл.

Американское командование в Западной Африке на протяжении последних лет, вместе с другими военными помогало малийцам бороться против различных экстремистских группировок. Но после прошлогоднего переворота, в соответствии с законодательством США, штаб AFRICOM ограничил свое участие в военных операциях. Конгрессмен-демократ Энтони Браун (Anthony Gregory Brown is an American lawyer and politician, who is serving as the U.S. Representative for Maryland's 4th congressional district) в интервью «Голосу Америки» заявил, что военное присутствие Соединенных Штатов в Африке является стратегической необходимостью. При этом, Бараун добавил, что «в Конгрессе существует консенсус между обеими партиями в подходах к нашему военному присутствию в Африке. Мы едины в том, что это присутствие необходимо увеличить, но также – и это еще важнее – полагаем, что военные не должны играть ключевую роль в наших попытках оказать влияние на ситуацию в Африке: на первых ролях должны быть Госдепартамент и Агентство США по международному развитию».

Конгрессмен-демократ подытожил: «У военных должна быть, скорее, вспомогательная функция для ведомств, действующих на африканском континенте. Также эта роль, в основном, должна заключаться в обучении и снабжении местных вооруженных сил. Только в редких случаях она может выражаться в непосредственном участии в боевых операциях».

В Париже, Берлине и Брюсселе также выражают обеспокоенность по поводу сделки между Бамако и Москвой о вводе в Мали тысячи наемников ЧВК «Вагнера».

