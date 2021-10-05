Девять миллиардов Лукашенко и неаккуратная безопасность в «Соснах» 2 5.10.2021, 11:31

10,560

Как в конце нулевых Беларусь называли «мафиозным государством».

В нашумевшем «Архиве Пандоры» содержатся данные о 138 офшорных компаниях, имеющих отношение к Беларуси. По словам белорусского журналиста Александра Ярошевича, изучавшего в рамках межународного расследования историю этих компаний, некоторые из них связаны с властями Беларуси.

Белорусский след не впервые обнаруживается в результате масштабных мировых утечек данных. В конце нулевых сайт WikiLeaks опубликовал архив дипломатов США, в 2011-м в открытый доступ попали и тысячи документов из американского посольства в Минске.

«Салідарнасць» вспоминает некоторые из них, а также упоминания нашей страны в депешах американских посольств в других государствах.

«Мафиозное государство»

В декабре 2010-го английская газета Guardian опубликовала депешу посольства США в Мадриде, в которой цитировались слова испанского прокурора Хосе Гринда Гонсалеса о Беларуси, России и Чечне.

По его мнению, в каждой из этих стран «деятельность правительства невозможно отличить от деятельности групп организованной преступности».

9 миллиардов Лукашенко

В отчете посольства США в Минске правительству своей страны, датированном 16 июня 2006-го, сообщалось: «состояние Александра Лукашенко оценивается в $9 миллиардов».

Отчет был опубликован в декабре 2010-го. Пресс-служба Лукашенко назвала содержание документа бредом, правитель же выразил готовность раздать все миллиарды, которые у него найдут.

Виктор Лукашенко в качестве преемника

В феврале 2011-го были опубликованы секретные депеши, отправленные послом США Карен Стюарт на родину в 2007-м. В них содержалось мнение бывшего сотрудника президентской администрации, который утверждал, что Лукашенко еще не решил, будет ли сам участвовать в следующих выборах президента.

«Лукашенко боится потерять власть, но, тем не менее, размышляет над водворением своего сына Виктора в качестве президента на выборах, запланированных на 2011 год», — цитировались слова источника в депеше.

В сообщении также говорилось о смене руководства КГБ и настроениях в близком окружении Лукашенко.

Неаккуратная безопасность в «Соснах»

В 2007-м из Минска была отправлена депеша, составленная после посещения американскими специалистами Института ядерных исследований «Сосны». В документе среди прочего сообщалось: «Неаккуратная безопасность в «Соснах», конечно, не новость. Безопасность в «Соснах» худшая из всех мест, которые американские специалисты посещали в любой из бывших советских стран. Она напоминает ситуацию, существовавшую на российских объектах 10 лет назад».

Напомним, что к тому моменту белорусские власти вовсю озвучивали планы по строительству собственной АЭС.

В лидерах в области разведывательных угроз

В 2008-м в разгар белорусского-американского дипломатического скандала, в Вашингтон была отправлена депеша. В ней посольство в Минске характеризовалось, как одно из четырех в мире, которое Государственное бюро дипломатической безопасности отнесло к категории «критично» из-за высоких разведывательных угроз.

В сообщении говорилось об активной слежке за некоторыми сотрудниками посольства, а также о массовых попытках белорусского КГБ наладить контакты с местным штатом посольства США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».