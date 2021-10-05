The Guardian: Момент истины для Байдена 14 5.10.2021, 11:38

5,202

Джо Байден

Фото: Getty Images

У президента США остается все меньше времени.

Президент США Джо Байден потерпел неудачу? Менее чем за девять месяцев его президентства, похоже, так считает все большее количество американцев и несколько иностранных союзников Америки. Опросы, проведенные Gallup и Rasmussen, показали, что национальный рейтинг одобрения Байдена снизился, приводит статью издания The Guardian «Зеркало недели. Украина».

Это свидетельствует о том, что сейчас происходит стремительное падение президентской популярности Байдена. Согласно опросам, перспективы демократов выглядят мрачными. Например, в Айове 62% респондентов не одобряют результаты деятельности Байдена, а 70% говорят, что страна «на неправильном пути».

Многочисленные факторы способствуют такой тенденции. Новая стратегия Байдена борьбы с пандемией вызвала критику во время летнего всплеска COVID. Жесткое отношение к мигрантам на границе с Мексикой, которое Байден обещал остановить, продолжается. В Конгрессе не прошел законопроект о реформе полиции, который поддерживал Байден.

За рубежом репутация Байдена по внешнеполитической стратегии была разрушена после вывода войск из Афганистана. Обычно лояльные иностранные союзники на этот раз активно жаловались на политику США. Конфликт с Францией из-за оборонного альянса Америки, Великобритании и Австралии частично разочаровал американских союзников.

Практическое использование Байденом давних связей и личных знакомств не всегда работает. Президент Китая Си Цзиньпин отказался от встречи с Байденом. Российский президент Владимир Путин встретился с американским лидером в Женеве, но это не сделало Россию менее агрессивной. Байден несколько дней ждал телефонного разговора с «обиженным» президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Выступление Байдена перед ООН помогло объяснить чувство разочарования, которое возникло во всем мире. Его речь звучала без вдохновения. Очевидно, что слова Байдена о том, что США, после Афганистана, больше не находятся в состоянии войны, не является полным отражением реальности. Стоит только вспомнить о Сирии и Ираке. Его обещание «решительной дипломатии» никого не удивило во Франции и Брюсселе, а также в Пекине.

Байден настаивал, что не хочет войны с Китаем.

«Мы будем призывать своих союзников и друзей противостоять попыткам сильных стран доминировать над более слабыми, но мы не ищем новой холодной войны или мира, разделенного на жесткие блоки», - сказал он.

Это заявление звучит неоднозначно на фоне нового альянса AUKUS, а также союза Quad с Японией, Индией и Австралией.

В ближайшее время будет определяться судьба президентства Байдена. Это период, который есть у Байдена до промежуточных выборов в следующем году для принятия чрезвычайно амбициозной законодательной программы.

К препятствиям можно отнести непокорную Республиканскую партию, которая все еще находится под влиянием Дональда Трампа, а также внутреннюю оппозицию «прогрессивных» демократов.

Байдену требуется большая законодательная победа, чтобы остановить падение рейтингов и показать критикам, чего он может достичь.

До сих пор продолжается упорная борьба за иммиграционную реформу. Байдена и его вице-президента Камалу Харрис «подставил» их собственный представитель, который подал в отставку из-за жестокого отношения к гаитянским мигрантам.

Байден пытается сделать слишком много, слишком быстро? Наверное. Были достигнуты значительные успехи - развертывание вакцинации, законопроект о помощи для восстановления после пандемии на 1,9 триллиона долларов, возвращение к Парижскому климатическому соглашению. С точки зрения социальных изменений, Байден, похоже, хочет компенсировать то, что не удалось сделать его осторожному бывшему руководителю Бараку Обаме.

Афганская проблема и напряжение с Францией негативно повлияли на репутацию Байдена. Президент США искренне верит в многосторонность, но когда он действует в интересах Америки, это вызывает беспокойство среди союзников. Так же и во внутренней политике, он действительно верит в реформы. Но несмотря на все попытки, Байден не может заглушить реальность разделенной нации и мощное наследство Трампа.

Последние тенденции опросов и политическая динамика в Вашингтоне указывают на то, что в следующем году республиканцы могут захватить Конгресс и подорвать большую часть повестки дня Байдена. Этот мрачный сценарий может измениться. Но демократическому миру остается только надеяться на то, что Трамп или его сторонник не вернется в Белый дом, резюмирует издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».