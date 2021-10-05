Хочешь хорошо жить? 2 Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» БОР

5.10.2021, 11:36

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Фото: ТАСС

Бастуй!

«Вот они у себя там в Америках да в Германиях совсем с жиру бесятся. Все у них, видите ли, хорошо. И пенсии высокие, и условия труда все, а они все бастуют и бастуют. Одни желтые жилеты только чего стоят!

А у нас… да что у нас. Всегда же говорят, хорошо там, где нас нет». Думает себе рабочий, листая ленты новостей. Но так ли это на самом деле? Где же хорошо? А хорошо там как раз-таки, где бастуют. Хорошо там, где отстаивают свои права.

Есть по этому поводу еще одна хорошая фраза: «Сам о себе не побеспокоишься — никто не побеспокоиться». Вот пример: забыл ты на кассе сдачу. Редко какая продавщица опомнится и побежит догонять чтобы вернуть. Тут уж, пожалуйста, будь внимательным сам.

И так во всем: сам себя к стачке не подготовишь — никто не подготовит. Помогут, если попросишь, но не будут делать все за тебя. А вот ты помочь можешь: помочь соседу, коллеге, другу, брату. Таким образом можно убить сразу двух зайцев: и самому подготовиться, и выйти в стачку большим количеством людей. И чем нас больше, тем лучше будет жить каждый в будущем.

Стачке быть!

Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» БОР

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