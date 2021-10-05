В ОАЭ нашли клад времен династии Аббасидов 5.10.2021, 11:55

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иллюстрационное фото

Монеты находились в старинном глиняном кувшине.

Управления археологии эмирата Шарджа обнаружила клад редких исламских серебряных монет, относящихся к периоду правления династии Аббасидов, сообщает russianemirates.com.

Монеты находились в старинном глиняном кувшине. Эксперты уже идентифицировали найденные монеты. Среди них оказался очень редкий серебряный дирхам Зубейды Умм Аль Вахид (762/765-831 годы н.э.). Это была арабская принцесса из династии Аббасидов, любимая жена одного из самых могущественных халифов Харуна Аль Рашида и царица-мать в период правления своего сына халифа Мохамеда Аль Амина.

Аббасиды – вторая династия арабских халифов (750-1258 годов н.э.), происходившая от Аббаса ибн Абд Аль Мутталиба. Известно, что в 750 году Аббасиды свергли Омейядов почти на всей территории Арабского халифата.

Относительно клада, то на найденных монетах оказались изображены пять халифов того периода.

Как сообщил руководитель раскопок доктор Сабах Абуд Джасим, открытие подтверждает предположения о раннем присутствии династии Аббасидов в данном регионе. Он также отметил, что кувшин, в котором находились монеты, изготовлен в стиле, характерном для эпохи Аббасидов. При этом сосуд датируется IX-X веками.

Также установлено, что монеты чеканились в нескольких географических и административных районах во время позднего периода хиджры (VIII-IX вв. н.э.). Найденные дирхамы чеканились на территории современных ОАЭ, Марокко, Ирана и Армении в городах Аль Аббасия, Кура Аль Махдия, Аль Джибал, Аль Мухаммадия и других.

Доктор Сабах Абуд Джасим также отмечает, что клад, вероятно, был зарыт в тот период в истории ОАЭ, который ученые называют поворотным. Во времена правления династии Аббасидов нынешняя провинция Шарджи играла важную коммерческую роль для всего Персидского залива.

Предполагается, что здесь пересекались несколько популярных торговых маршрутов, а сам регион был важным торговым центром. По мнению экспертов, клад подтверждает данную гипотезу. На это, в частности, указывает наличие в нем монет, отчеканенных в городах, расположенных на большом расстоянии друг от друга. Это означает, что дирхамы на территорию Шарджи могли привезти купцы.

Вероятно, клад был спрятан в трудные времена, ознаменованные смутой и войнами

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