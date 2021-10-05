Цена на газ в Европе обновила рекорд 2 5.10.2021, 12:10

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Прошлый максимум был побит 4 октября.

Цена на газ в Европе во вторник, 5 октября, на открытии торгов вновь побила рекорд и почти достигла $1250 за тыс. куб.м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на торгах поднялась до $1247,4 за 1 тыс. куб.м, или 104 евро за МВт/ч.

Прошлый рекорд был побит 4 октября, когда цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на торгах достигла $1200,36 за 1 тыс. куб.м, или 99,99 евро за МВт/ч.

Как сообщает РИА Новости, аналитики полагают, что рост цен на газ связан с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности газохранилищ на континенте. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика - Газпрома.

Накануне вечером сообщалось, что газ подешевел на новостях о Северном потоке-2. На пике котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижались почти на 70 долларов.

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