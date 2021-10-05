Заразившаяся COVID-19 белоруска: В Минске переполнены инфекционные отделения 3 5.10.2021, 12:31

7,050

Фото: ТАСС

В четвертую волну массового болеют молодежь и дети.

Новая волна эпидемии коронавируса в Беларуси привела к тому, что ковидные отделения в больницах переполнены, а запасы лекарств и кислорода быстро заканчиваются. Тревожные новости поступают из Бреста, Лиды. Также появилась информация о том, что белорусские больницы увеличивают закупки мешков для трупов.

Проблему признают даже официальные власти. Вилейская районная газета опубликовала интервью заведующей реанимации Викторией Семенкович, которая открыто говорит — белорусские врачи находятся на войне:

— На сегодня складывается такая ситуация, что в четвертую волну массового болеют молодежь и дети. Заболевание протекает очень быстро, состояние людей ухудшается за два-три дня.

Подписчица Telegram-канала «Беларусь головного мозга» из Минска недавно побывала в 10-й городской клинической больнице и своими глазами увидела весь тот ужас, который происходит сегодня там.

— Я 2 недели пролежала в состоянии средней тяжести. И за 2 недели были два сбоя в работе систем ИВЛ, были перебои и с обычным АCC, а по выходным дням вообще был ужас, так как врачи работают по 12 часов. И еще дежурят ночи через день, тогда в выходные отдыхают, а вместо них приходят молодые практикантки, которые неспособны даже воткнуть иглу в вену. А людям при этом нужна срочная помощь.

По словам девушки, ситуация ухудшилась до такой степени, что под корону закрывают роддома, а многие больницы переполнены настолько, что не принимают больных с менее, чем 40% поражения легких. При этом в палате некоторые пациенты лежали с 15-20 процентным поражением и уже не могли выжить без кислорода.

После пребывания в стационаре девушка отправилась уже в 10-ю поликлинику, чтобы сдать кровь. И уже с самого утра в очереди было больше ста человек!

— Я сдавала кровь после больницы и в очереди было 107 человек, и почти у всех — симптомы короны. Не соблюдаются никакие меры предосторожности, и так люди заражают своих близких, родственников, коллег... В палате 99% из тех, кто лежал, это тяжелые и среднетяжелые, и всех заразили дети, меня тоже заразила дочка. Смерть гуляет, поет и пляшет... Берегите себя ради Бога! Болезнь очень тяжелая, — заключает подписчица.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».