Неадекватный Таракан предложил использовать школьников в «борьбе» с польскими яблоками 21 5.10.2021, 12:34

14,408

Синепал объявил «тревогу» в сельском хозяйстве.

5 октября Таракан собрал совещание о ходе сельскохозяйственных работ в Беларуси. На нем он, среди прочего, рассказал, что в сфере «была объявлена тревога», и зачем привлекать школьников и студентов к уборке яблок.

Таракан заявил, что что из-за неблагоприятных погодных условий замедлились темпы уборки других сельскохозяйственных культур, передает его пресс-служба. Он сказал, что «десять дней тому назад мы имели всего лишь половину, а то и меньше, работ, которые надо выполнить осенью».

«То есть работ непочатый край. Я еще не сказал о картофеле, сахарной свекле, плодовых, ягодниках и так далее. Поэтому была объявлена, можно сказать, тревога», — заявил Таракан.

Также на совещании он предложил закрепить яблоневые сады за университетами и школами.

«Гектаров 15-20. И они уберут это. Мы забудем, что такое польское яблоко: своих яблок будет достаточно. Элементарно вроде, но не делаем», — заявил Таракан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».