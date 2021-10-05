Неадекватный Таракан предложил использовать школьников в «борьбе» с польскими яблоками

Неадекватный Таракан предложил использовать школьников в «борьбе» с польскими яблоками21
- 5.10.2021, 12:34
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Синепал объявил «тревогу» в сельском хозяйстве.
5 октября Таракан собрал совещание о ходе сельскохозяйственных работ в Беларуси. На нем он, среди прочего, рассказал, что в сфере «была объявлена тревога», и зачем привлекать школьников и студентов к уборке яблок.
Таракан заявил, что что из-за неблагоприятных погодных условий замедлились темпы уборки других сельскохозяйственных культур, передает его пресс-служба. Он сказал, что «десять дней тому назад мы имели всего лишь половину, а то и меньше, работ, которые надо выполнить осенью».
«То есть работ непочатый край. Я еще не сказал о картофеле, сахарной свекле, плодовых, ягодниках и так далее. Поэтому была объявлена, можно сказать, тревога», — заявил Таракан.
Также на совещании он предложил закрепить яблоневые сады за университетами и школами.
«Гектаров 15-20. И они уберут это. Мы забудем, что такое польское яблоко: своих яблок будет достаточно. Элементарно вроде, но не делаем», — заявил Таракан.