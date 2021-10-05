В Баварии нашли редкий артефакт из слоновой кости возрастом 1500 лет 1 5.10.2021, 12:57

Он принадлежал воину с длинным мечом и боевым топором.

В Баварии проводились раскопки двух достаточно богатых могил, которые датируются 6 столетием. В каждой из них была совершена действительно уникальная находка. Захоронения располагаются в северной стороне от Альп. В одной могиле археологи отыскали очень красивый гребень из слоновой кости. С обеих сторон его украшали изображения разнообразных животных. Во второй могиле находилась керамическая чаша красного цвета, которая была изготовлена много столетий назад на территории современного Туниса.

Об этом сообщает The History Blog (перевод — planetanovosti.com).

Гребень археологи обнаружили в том захоронении, которое принадлежало мужчине. Он умер в возрасте примерно 40-50 лет и при жизни был воином. Его похоронили вместе с оружием, представленным длинным мечом, боевым топором, копьем и даже щитом. Также специалисты откопали таз из бронзы. Дополнительно были обнаружены останки лошади, пара шпор и уздечка. Это говорит о том, что воин был похоронен вместе со своим конем.

В ногах мужчины находилась сумка, изготовленная из органического материала. Она практически не сохранилась к нашим дням. В ней хранились специальные ножницы, а также гребень, изготовленный из слоновой кости. Данные вещи использовались в те времена для ухода за бородой и волосами. Из-за длительного хранения гребень раскололся на две части, но специалистам удалось его восстановить обратно.

На изделии присутствует резьба отличного качества. Мастер изобразил сцену охоты, но определить какие именно там животные представлены, ученые пока что не смогли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».