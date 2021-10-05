Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике 1 5.10.2021, 13:04

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Ее вручили за «новаторский вклад в понимание сложных физических систем».

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2021 году стали Сюкуро Манабе из США, Клаус Хассельманн из Германии и Джорджо Паризи из Италии, сообщает «Новое время».

Нобелевская премия по физике 2021 года была присуждена «за новаторский вклад в наше понимание сложных систем».

Премию разделили на две части — одна ее половина была присуждена совместно Сюкуро Манабе и Клаусу Хассельманну «за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления». Другую половину получил Джорджио Паризи «за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов».

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