В Сочи сильный ливень смыл со своего места 20 дорогих коттеджей и одну дорогу 2 5.10.2021, 13:19

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Видеофакт.

Непогода продолжает доставлять неприятности жителям Сочи. Проливные дожди, в очередной раз обрушившиеся на российский курорт, привели к оползню, в результате которого сместились сразу пару десятков жилых домов в одном из коттеджных поселков города. Пострадавших в результате ЧП нет.

Инцидент произошел в поселке Сергей-Поле в Лазаревском районе Сочи. В последние дни на эту часть курорта обрушились сильные ливни. Они привели к подвижкам грунта и повреждению по меньшей мере двадцати особняков, находящихся на улице Новошкольной. Судя по снимкам, здания не разрушились, однако по меньшей мере часть из них серьезно накренилась. Фотографии с места событий опубликовал в своем телеграм-канале глава администрации Краснодарского края Вадим Кондратьев.

В результате ЧП повреждена оказалась и проезжая часть улицы, а также инженерная инфраструктура. Соответствующие службы были вынуждены отключить в поселке газ и электроэнергию. Пострадавших от смещения домов нет, но жители Сергей-Поля были эвакуированы и размещены в одном из санаториев Сочи.

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