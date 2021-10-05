Зависимость российской промышленности от западных технологий достигла многолетнего максимума 2 5.10.2021, 13:31

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Промышленники видят лишь ухудшение ситуации.

Переход российской экономики на северокорейскую модель Чучхе с максимальным самообеспечением и отказом от импорта уткнулся в стену технологической отсталости.

Зависимость фабрик и заводов от импорта оборудования продолжает увеличиваться и достигла максимальных значений по меньшей мере за последние 7 лет, следует из данных опроса Института Гайдара (ИЭП), которые приводит во вторник «Коммерсант».

Ежегодное исследование проблем импортозамещения проводится ИЭП с 2015 года, когда аннексия Крыма и война в Донбассе запустили спираль санкций. И хотя с тех пор власти неоднократно отчитывались об успехах отечественного производства, сами промышленники видят лишь ухудшение ситуации.

В сентябре 2021 года рекордные 81% топ-менеджеров и собственников промпредприятий заявили, что основной помехой импортозамещению оборудования и технологий остается «банальное отсутствие российских аналогов любого качества». За последние 6 лет доля таких ответов выросла почти на 20 процентных пунктов.

Там же, где российские аналоги есть, использовать их можно, лишь скрепя сердце. Более 50% респондетов ИЭП сообщили, что качество отечественного оборудования и сырья остается низким, хотя в 6 лет назад таких было около трети.

Этот фактор стал вторым по популярности в перечне помех для импортзамещения. «Вынужденный и все более активный поиск отечественных аналогов приводит российские предприятия ко второму неутешительному выводу: то, что доступно на внутренних рынках, уступает импорту по качеству», - констатируют авторы исследования.

За последние 20 лет расходы российской экономики на закупки технологий за рубежом взлетели в 12,2 раза, следует из подсчетов Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Если в 2001 году Россия импортировала технологические решения на 395,4 миллиона долларов в год, то в прошлом году эта сумма достигла 4,825 миллиарда.

Преимущественно Россия оплачивает инжиниринговые услуги: на них приходится 41,7% суммы, перечисленной по технологическому импорту в прошлом году.

12,6% платежей пришлось на сделки по товарным знакам, 5% - на импорт ноу-хау, 4,5% - на закупки научных исследований и разработок.

Почти четверть всех объектов интеллектуальной собственности, поставленных в Россию, обеспечила Германия: из нее импортированы технологии на 973,2 млн долларов.

На втором месте - Швейцария (482,3 млн долларов), на третьем - США (444,2 млн). Далее следуют Великобритания (344 млн), Франция (310,6 млн ) и Китай (190,7 млн).

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