На БМЗ остановили сталеплавильную печь 2 5.10.2021, 13:20

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Печь остановлена до февраля 2022 года.

БМЗ с 5 октября остановил работу дуговой сталеплавильной печи №3. Как сообщает руководство завода, плановая остановка связана с реконструкцией пылегазоулавливающей установки.

Печь будет остановлена на период работ по февраль 2022 года.

Напомним, Жлобинский металлургический завод находится в настоящих проблемах. Фактически предприятие является банкротом. На его поддержку, как оказалось, выделялись деньги из золотовалютного резерва.

Завод должен 3,8 миллиарда рублей по краткосрочным кредитам, это на миллиард больше, чем было годом ранее. В долгосрочных кредитах завод должен еще 1,2 миллиарда, что на 164 миллиона больше, чем годом ранее.

Как сообщали работники, руководство предприятия берет в кредит даже деньги на зарплаты для сотрудников.

За год на заводе сотрудников стало меньше на 277 человек. Из-за того, что предприятие покинули профессиональные кадры, на заводе также постоянно происходят ЧП. Этой весной остановилась одна из сталеплавильных печей.

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